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Секрет своей мотивации раскрыл Геннадий Головкин

25 Ноября 2021 11:30
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Секрет своей мотивации раскрыл Геннадий Головкин

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - Чемпион мира в среднем весе по версиям IBF и IBO Геннадий Головкин рассказал о том, что мотивирует его продолжать заниматься боксом и проводить бои на высшем уровне, несмотря на почти 40-летний возраст. Об этом передает МИА «Казинформ» со ссылкой на Sports.kz.

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29 декабря в Сайтаме (Япония) GGG встретится в объединительном бою с местным чемпионом WBA Super Риотой Муратой.

«Я спортсмен и я всегда хочу стремиться к лучшему в себе. Каждый день я налагаю на себя тяжелую работу, и мне приятно иметь возможность это делать. Я всегда ставлю перед собой новые цели. Кроме того, на протяжении десяти лет, с 2010 года я был чемпионом мира, и по-прежнему им являюсь, поэтому я хочу оставаться на этой позиции», - ответил в интервью Yahoo! Japan Геннадий.



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#Спорт   #Головкин   #Бокс  
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