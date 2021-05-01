Сэкономленные за счёт господдержки средства мы пускаем в оборот - костанайский бизнесмен о «ДКБ-2025»

КОСТАНАЙ.КАЗИНФОРМ — Участие в государственной программе «Дорожная карта бизнеса-2025» даёт отличную возможность бизнесменам экономить значительные средства, которые также можно пускать в оборот на развитие бизнеса. Так считает руководитель ТОО «ТПК Металлобаза» Александр Баранов, передаёт корреспондент МИА «Казинформ».

Костанайское ТОО «ТПК Металлобаза» работает на рынке Костаная с 2005 года. С 2010 года - в статусе производителя.

Здесь найдётся все необходимое для кровли и фасада: металлочерепица, профнастил, доборные элементы, водосточные системы. Сама продукция производится из качественного российского сырья.

Как рассказали в костанайском филиале Фонда «Даму», для пополнения оборотных средств «Металлобаза» пользуется заемными средствами «Сбербанка», а чтобы снизить процентную ставку - на помощь приходит господдержка. Так, например, по программе «Дорожная карта бизнеса-2025» из 14% компания будет платить только 6%, а разницу субсидирует Фонд.

«Часть процентов за кредит нам оплачивает «Даму» в рамках госпрограммы. За прошлый год мы выиграли за счёт этого неплохую сумму. Для целого оборота это не так много, но и достаточно для того, чтобы пустить в производство, на закуп метала, материалов. Мы работаем для того, чтобы каждый наш клиент оставался доволен и возвращался снова», — говорит руководитель компании Александр Баранов.

По информации Фонда «Даму», этот проект - один из многих , которые были профинансированы по государственной программе программе «Дорожная карта бизнеса -2025».

«По результатам 2020 года к нам обратилось 714 предпринимателей в рамках программы «ДКБ-2025», на общую сумму кредитов 25,4 млрд тенге. За 1 квартал 2021 года – 422 предпринимателя на сумму кредитов 18,6 млрд тенге.

В целом по Казахстану в 2020 году было профинансировано 12605 проектов на общую сумму кредитного портфеля 627 млрд тенге», - заключили в костанайском филиале Фонда.