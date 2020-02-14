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Сэкономить бюджет позволила реконструкция уличного освещения в Петропавловске

14 Февраля 2020 14:49
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Сэкономить бюджет позволила реконструкция уличного освещения в Петропавловске

ПЕТРОПАВЛОВСК. КАЗИНФОРМ – В Петропавловске продолжат реконструкцию уличного освещения, передает корреспондент МИА «Казинформ».

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На одной из отчетных встреч аким города Булат Жумабеков говорил, что за последние два года освещение реконструировали на 12 улицах. Современные светильники с функцией диммирования позволили сэкономить 11 млн тенге бюджетных средств. И выглядят они более эстетично.

«На эти деньги в микрорайоне «Береке» построили сеть уличного освещения по улицам Ухабова и Досмухамбетова. Для комплексного решения проблем с уличным освещением в микрорайонах «Береке» и «Орман» разрабатывается проектно-сметная документация», - отмечал Б. Жумабеков.

По информации городского акимата, в этом году освещение заменят на улицах общей протяженностью 1,6 км.

«За счет демонтажа старых железобетонных опор и провисших проводов значительно улучшился уровень освещенности города. В этом году реконструкцию сетей уличного освещения планируется провести по улице Потанина - от улицы Театральной до улицы Малышева. Разработан проект на установку 137 светильников и 71 металлической опоры», - проинформировали в горакимате.

В Петропавловске установлено 18 тысяч фонарей. Из них около 4 тысяч – светодиодные. Остальные – с ртутными и натриевыми лампами.



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Ключевые слова: Северо-Казахстанская область, ЖКХ, Акимат,
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Автор:

Олеся Жуковень

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