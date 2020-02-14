Сэкономить бюджет позволила реконструкция уличного освещения в Петропавловске

ПЕТРОПАВЛОВСК. КАЗИНФОРМ – В Петропавловске продолжат реконструкцию уличного освещения, передает корреспондент МИА «Казинформ».

На одной из отчетных встреч аким города Булат Жумабеков говорил, что за последние два года освещение реконструировали на 12 улицах. Современные светильники с функцией диммирования позволили сэкономить 11 млн тенге бюджетных средств. И выглядят они более эстетично.

«На эти деньги в микрорайоне «Береке» построили сеть уличного освещения по улицам Ухабова и Досмухамбетова. Для комплексного решения проблем с уличным освещением в микрорайонах «Береке» и «Орман» разрабатывается проектно-сметная документация», - отмечал Б. Жумабеков.

По информации городского акимата, в этом году освещение заменят на улицах общей протяженностью 1,6 км.

«За счет демонтажа старых железобетонных опор и провисших проводов значительно улучшился уровень освещенности города. В этом году реконструкцию сетей уличного освещения планируется провести по улице Потанина - от улицы Театральной до улицы Малышева. Разработан проект на установку 137 светильников и 71 металлической опоры», - проинформировали в горакимате.

В Петропавловске установлено 18 тысяч фонарей. Из них около 4 тысяч – светодиодные. Остальные – с ртутными и натриевыми лампами.



