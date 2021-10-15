Секцию по паралимпийскому виду спорта для детей с инвалидностью открыли в ВКО

УСТЬ-КАМЕНОГОРСК. КАЗИНФОРМ - В Усть-Каменогорске дети, имеющие поражения опорно-двигательного аппарата, теперь могут заниматься одним из паралимпийских видов спорта – бочча, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на Инфоцентр ВКО.

В рамках «Месячника милосердия», приуроченного к международному дню инвалидов, в Усть-Каменогорском детском центре оказания специальных социальных услуг состоялось открытие адаптивной спортивной секции. Организаторами секции стал столичный общественный фонд «Мир равных возможностей» при содействии управления координации занятости и социальных программ ВКО в рамках социального проекта «Саламатты болашақ», генеральным партнером которого является Фонд развития социальных проектов «Samruk-Kazyna Trust».

По словам директора фонда «Мир равных возможностей» Нургуль Ульжековой, Усть-Каменогорск стал пятнадцатым по счету городом Казахстана, в котором реализуется социальный проект, направленный на поддержку развития детского адаптивного спорта. Цель этого проекта – вовлечь детей с особыми потребностями в системные занятия спортом, и через них воспитать в детях самостоятельность и независимость.

Примечательно, что бочча – игра, которая появилась еще в Древней Греции и была по-настоящему инклюзивной – в неё играли и дети, и взрослые, вне зависимости от уровня физической подготовки. Постепенно она превратилась в один из самых активно развивающихся видов спорта для людей с ДЦП и другими поражениями опорно-двигательного аппарата.

Как рассказала директор Усть-Каменогорского детского центра специальных социальных услуг Ольга Батуева, игра помогает при реабилитации, поскольку направлена на физическое развитие и поддержание мышечного тонуса.

«Постоянные занятия развивают ловкость, выносливость, концентрацию, благоприятно сказываются на самосознании, потому что создают повод для гордости собой, своими достижениями, помогают избавиться от чувства неполноценности и ощутить уверенность в себе. Мы очень рады, что благодаря фонду «Мир равных возможностей» в нашем городе появился этот вид спорта. Теперь наши подопечные – дети с особыми потребностями на регулярной основе будут заниматься бочча. Самые лучшие спортсмены будут участвовать в соревнованиях», – говорит директор центра Батуева Ольга Николаевна.

В секции бочча будут бесплатно заниматься не менее 10 детей с особыми потребностями. Их родители уверены, данный вид спорта внесет большой вклад во всестороннее развитие детей.

«У моей дочки ДЦП. Мы проходим реабилитацию в Усть-Каменогорском центре специальных социальных услуг уже 7 лет. Здесь дети получают всё необходимое для развития – занимаются лечебной физкультурой, иппотерапией, ходят в бассейн. Уверены, что и новая секция принесет пользу детям, а некоторые покажут большие успехи и когда-нибудь представят Восточный Казахстан на соревнованиях», – говорит Индира Секенова.

Директор фонда «Мир равных возможностей» Нургуль Ульжекова и директор центра оказания специальных услуг Ольга Батуева заключили меморандум о сотрудничестве, а также договорились о проведении тренировок в центре.

Примечательно, что с ноября в рамках проекта «Саламатты болашақ» откроется ещё одна детская инклюзивная спортивная секция на базе Восточно-Казахстанского университета имени С. Аманжолова.