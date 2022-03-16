Сегодняшние изменения формируют новую оптимистическую повестку для развития страны – Ерлан Карин

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - Сегодняшние изменения формируют новую оптимистическую повестку для развития страны. Об этом заявил Государственный секретарь РК Ерлан Карин, передает корреспондент МИА «Казинформ».

«Создание Абайской области дает перспективу людям, которые живут в регионах. Создание Улытауской области даст импульс и для Аркалыка тоже. Мы создаем второй гравитационный центр рядом с Алматы - город Кунаев. Однако все сегодняшние изменения формируют новую оптимистическую повестку для развития страны. Все сегодняшние инициативы взаимосвязаны с предыдущим пакетом», - сказал Государственный секретарь РК на заседании Национального совета общественного доверия, комментируя выступление Главы государства на совместном заседании палат Парламента РК.

Ерлан Карин также отметил, что усиливается статус Мажилиса.

«Еще один принципиальный момент – баланс между Мажилисом и Сенатом. Усиливается статус Мажилиса. Все эти инициативы потребовали разного рода экспертиз. По упрощению регистрации политических партий многие говорили о снижении с 20 до 5 тысяч. Но мы пошли еще дальше: снизили с 600 до 200, с тысячи до 700 снизили инициативную группу. Мы также увеличили сроки проведения учредительных съездов», - добавил Ерлан Карин.