Сегодня-завтра вопрос решим – замакима Алматы о пробках на блокпостах
АЛМАТЫ. КАЗИНФОРМ – В акимате Алматы сообщили, когда будет решен вопрос с пробками на блокпостах при въезде в город, передает корреспондент МИА «Казинформ».
«Мы сегодня обеспечиваем работу блокпостов 700 сотрудниками департамента полиции, которые работают в 2-3 смены на 22 блокпостах. При простом подсчете получается 10 человек на один блокпост, но на самом деле это немножко не так: у нас, кроме блокпостов, есть периметр между блокпостами, который тоже патрулируется сотрудниками ДП, силами Нацгвардии. На каком-то этапе количество людей из разрешенных, допущенных на рынок Алматы отраслей начало расти. Понятно, что и количество автомобилей, которые хотят въехать, тоже растет», - сказал в ходе онлайн-брифинга первый заместитель акима города Алматы Ерлан Кожагапанов.
По его словам, на сегодняшний день на каждом блокпосту увеличено количество планшетов, с помощью которых сверяют номера машин и данные людей, пересекающих блокпост.
«Мы надеемся, что сегодня-завтра мы этот вопрос решим», - добавил он.
Ранее сообщалось, что в Алматы увеличили в два раза количество сотрудников полиции на блокпостах с целью создания благоприятных условий для проезда транспортных средств.
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