Сегодня заболеваемость коронавирусом больше, чем летом прошлого года - Анна Цепке

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - На сегодня заболеваемость коронавирусом больше, чем летом прошлого года. Об этом заявила директор столичного центра фтизиопульмонологии Анна Цепке в ходе круглого стола по вопросам вакцинации, передает корреспондент МИА «Казинформ».

Стоит отметить, что городской центр фтизиопульмонологии был первой клиникой, который в 2020 году принимал пациентов с КВИ.

«Тогда мы были первыми и думали, что одни и останемся по всему городу. Но прошлый год показал совершенно другую картину. Большая нагрузка на коечный фонд, очень много тяжелых пациентов. Лето прошлого года было самым тяжелым периодом работы для медицинских работников, системы здравоохранения в целом. На сегодня заболеваемость еще больше, чем тогда. Это большое счастье, что у нас против этой инфекции появилась вакцина. Для нас, медиков, тот момент, когда появилась возможность вакцинации, подарил надежду на то, что это напряжение, эта огромная работа в конечном итоге будут иметь свой результат, эффект – спасение жизней», - подчеркнула Анна Цепке.

Она добавила, что сейчас в столице созданы все условиях для того, чтобы быстро и удобно получить вакцину от коронавируса и с уверенностью смотреть в будущее, не боясь потерять здоровье.

«Мы много говорим о солидарной ответственности медиков и самих пациентов. Сейчас как раз тот момент, когда должна быть солидарная ответственность, ответственность каждого гражданина и перед собой, и перед теми, кто рядом, перед обществом. Чтобы помочь нам, медицинским работникам, которые уже больше года работают с таким напряжением. Я призываю быть разумными и пойти по правильному пути спасения собственной жизни», - заключила врач.