14 Октября 2022, 09:30
Сегодня в Астане состоится заседание Совета глав государств СНГ
АСТАНА. КАЗИНФОРМ - Заседание Совета глав государств СНГ пройдет под руководством Президента РК Касым-Жомарта Токаева в рамках текущего председательства нашей страны в Содружестве независимых государств, передает МИА «Казинформ».
Во время заседания планируется обсудить актуальные вопросы взаимодействия на площадке Содружества, рассмотреть и принять ряд документов, нацеленных на дальнейшее развитие и укрепление интеграционных связей в торгово-экономической, культурно-гуманитарной сферах, а также в области безопасности.
Ранее сообщалось, что 13 октября в Астане под председательством Главы государства Касым-Жомарта Токаева состоялся VI саммит Совещания по взаимодействию и мерам доверия в Азии.
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