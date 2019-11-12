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Сегодня у Казахстана нет врагов вокруг границ - Нурсултан Назарбаев

12 Ноября 2019 12:52
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Сегодня у Казахстана нет врагов вокруг границ - Нурсултан Назарбаев

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - О дружественных отношениях со всеми государствами мира рассказал Первый Президент РК - Елбасы Нурсултан Назарбаев в ходе Пятого заседания Astana Club, передает корреспондент МИА «Казинформ».

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«Сегодня у Казахстана нет вокруг границ врагов. У нас абсолютно дружественные отношения. Отношения Казахстана с Россией - это пример, как должно быть. Отношения Казахстана и Китая абсолютно доверительные во всех отношениях. С южными соседями по центральной Азии тоже абсолютное доверие. Поэтому именно здесь смогли собраться лидеры мировых религий. (…) СВМДА могло создаться только здесь. Вот сейчас 10-й раунд переговоров по Сирии именно здесь, потому что ни у кого нет отношения плохого к Казахстану, они доверяют, здесь проводят. Благодаря этому удалось снять острый конфликт между Россией и Турцией при моем вмешательстве», - рассказал Первый Президент Казахстана.

«Поэтому у нас такая политика, важная и правильная в наших условиях. В то же время у нас нормальные отношения с ЕС, у нас нормальные отношения с США, и даже с Северной Кореей у нас нет конфронтаций никаких», - добавил Елбасы.

По словам Нурсултана Назарбаева, ситуация в таком направлении развития дает Казахстану возможность спокойно развиваться и решать свои вопросы.

«Казахстан молодое государство, которое вышло из большой трудной истории. Нам еще нужно много лет, чтобы твердо встать на ноги, стать тем государством, каким мы хотим стать», - подчеркнул Н. Назарбаев.

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Ключевые слова: Внешняя политика Казахстана, Первый Президент - Елбасы,
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Автор:

Акбота Кузекбай

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