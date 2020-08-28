Сегодня стартует шахматный турнир «Кубок международного гроссмейстера Дармена Садвакасова»

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - Сегодня в 15:00 по времени Нур-Султана на игровой платформе lichess.org стартует детский шахматный онлайн-турнир «Кубок международного гроссмейстера Дармена Садвакасова», передает МИА «Казинформ» со ссылкой на пресс-службу АО «Национальный управляющий холдинг «Байтерек».

Организаторами соревнования выступили АО «НУХ «Байтерек», Академия шахмат Дармена Садвакасова и Ассоциация «Болашак».

Специальное видеообращение к участникам турнира записал Председатель Правления холдинга «Байтерек» Айдар Арифханов.

«Мы рады, что у нас появилась возможность внести вклад в развитие отечественных шахмат и помочь нашим детям адаптироваться к новым условиям. Очевидно, что в период пандемии онлайн-форматы станут единственным безопасным способом укрепить позиции казахстанской школы на международной арене. Мы надеемся, что участники Кубка Дармена Садвакасова продолжат победные традиции, которые заложили наши чемпионы», - отметил глава Холдинга.

Также к юным казахстанским талантам обратились звезды отечественного спорта - олимпийский чемпион по боксу Ермахан Ибраимов, четырехкратный чемпион мира по тяжелой атлетике Илья Ильин, четырехкратный чемпион мира по ММА, каратэ и джиу-джитсу Айдар Махметов, чемпионка Азии и Азиатских игр по художественной гимнастике Анна Алябьева и международный гроссмейстер, чемпион мира до 20 лет Дармен Садвакасов.

Кроме того, свои видеопоздравления казахстанским дарованиям направили 14-й чемпион мира по шахматам Владимир Крамник (Россия) и победитель шахматного Кубка мира, претендент на титул чемпиона мира Борис Гельфанд (Израиль).

Заявки на участие в Кубке подали порядка 900 юных шахматистов со всех регионов страны. Они будут разделены по трем возрастным категориям.

Ссылка на турнир «А» среди мальчиков и девочек 2010 года рождения и моложе - https://lichess.org/swiss/QO22eaks

Ссылка на турнир «В» среди мальчиков и девочек 2006-2009 годов рождения - https://lichess.org/swiss/JpOazuw5

Ссылка на турнир «С» среди юношей и девушек 2002-2005 годов рождения - https://lichess.org/swiss/NiS2UlBZ

Информацию о формате, условиях, судействе и работе Античитерской комиссии можно узнать в регламенте соревнований.

Справочно:

АО «Национальный управляющий холдинг «Байтерек» создан в соответствии с Указом Президента Республики Казахстан от 22 мая 2013 года. Ключевой институт Правительства РК, соответствующий передовым стандартам корпоративного управления и обеспечивающий реализацию задач по устойчивому развитию экономики Казахстана путем ее диверсификации, поддержки инноваций, развития экспорта, увеличения производительности труда.

Ассоциация выпускников международной стипендии Президента РК «Болашак» создана 30 марта 2001 года. Миссия Ассоциации - объединение усилий и опыта стипендиатов, консолидация и повышение активности казахстанской молодежи для обеспечения устойчивого развития страны и способствования созданию сильного Казахстана.

Академия шахмат Дармена Садвакасова действует с 2016 года. Задача Академии — профессиональная подготовка юных шахматистов, развитие талантливой молодежи, популяризация шахмат в Казахстане, проведение республиканских и международных соревнований. За годы работы сотни учеников Академии добились высоких спортивных результатов, многие из них стали победителями и призерами различных престижных турниров в стране и за рубежом.