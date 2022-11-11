Сегодня состоятся телевизионные дебаты кандидатов в Президенты

АСТАНА. КАЗИНФОРМ - 11 ноября 2022 года в 20.00 часов в прямом эфире телеканала «Хабар» состоятся телевизионные дебаты кандидатов в Президенты Республики Казахстан и/или их доверенных лиц, организованные Центральной избирательной комиссией РК, передает МИА «Казинформ».

Согласно регламенту, теледебаты будут состоять из четырех раундов.

Первый раунд – «Презентация предвыборной программы», в котором состоятся выступления каждого участника с целью представления своей платформы.

Второй раунд – «Дискуссионная сессия», в котором участники смогут задать своим оппонентам по два вопроса.

Третий раунд - «Вопросы от избирателей». До 10 ноября 2022 года на базе Агентства «Хабар» был открыт прием заявок «СПРОСИ У КАНДИДАТА!». Избиратели имели возможность задать вопрос любому кандидату. Для этого они должны были записать видео-вопрос, длительностью не более 1 минуты и направить на электронный адрес debaty-2022@khabar.kz. По одному вопросу от избирателей будут заданы каждому кандидату по рандомному принципу. Не озвученные в эфире видео-обращения будут переданы в штабы кандидатов для предоставления ответов в порядке.

Четвертый раунд – «Обращение к избирателям», где участники обратятся к избирателям.

Фото: ortcom.kz