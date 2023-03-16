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Сегодня состоятся теледебаты между представителями политических партий

16 Марта 2023, 13:34
Сегодня состоятся теледебаты между представителями политических партий Фото: allforshow.tv

АСТАНА. КАЗИНФОРМ - Сегодня в прямом эфире телеканала «Хабар» состоятся теледебаты между представителями семи политических партий, участвующих в выборах в Мажилис Парламента, передает корреспондент МИА «Казинформ».

В дебатах примут участие: Ерлан Кошанов - от партии AMANAT, Жигули Дайрабаев - от партии «Ауыл», Айдарбек Кожаназаров - от партии Respulica, Оксана Аубакирова - от Народной партии Казахстана, Азаматхан Амиртаев - от партии «Байтақ», Азат Перуашев - от Демократической партии Казахстана «Ак жол», а также Нурлан Ауесбаев - от Общенационально социал-демократическая партии.

Согласно регламенту, дебаты состоят из трех раундов. Первый раунд делится на 2 тура. В первом туре каждый участник за 2 минуты должен представить свою партию. Во втором туре участники задают своим оппонентам по одному вопросу, а также отвечают на один вопрос.

В первом туре второго раунда участники в течение двух минут оглашают свои предложения на тему «Социально-экономическое развитие Казахстана». Во втором туре представители партий ответят на вопросы зрителей, которые поступят посредством звонков в call-центр, который организует телеканал «Хабар» для сборов вопросов. Представителям партий будет задано по 1 вопросу, остальные вопросы будут переданы в штабы партий.

В третьем раунде участники теледебатов смогут выступить с обращением к избирателям. Для каждого участника в этом раунде предусмотрено по 1,5 минуты.

Ранее телевизионные дебаты между представителями семи политических партий состоялись на национальном телеканале Qazaqstan.

Также теледебаты были организованы на телеканале КТК.


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