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    15:07, 26 Май 2021 | GMT +6

    Сегодня состоится второй день четвертьфиналов ЧА по боксу

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    НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ – Сегодня, 26 мая, в ОАЭ на чемпионате Азии по боксу состоится второй день четвертьфиналов. На ринг выйдут пять казахстанцев, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на Olympic.kz

    За полуфинал будут биться:

    До 52 килограммов Сакен Бибосынов - Ласинду Эранда (Шри-Ланка)

    До 69 килограммов Абылайхан Жусупов - Хусейн Алькандари (ОАЭ)

    До 75 килограммов Абильхан Аманкул - Ашиш Кумар (Индия)

    До 81 килограмма Бекзад Нурдаулетов - Мейсам Гешлаги (Иран)

    Свыше 91 килограмма: Камшыбек Кункабаев - Нариндер (Индия)

    Начало в 20.00 по времени Нур-Султана.



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