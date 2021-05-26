15:07, 26 Май 2021 | GMT +6
Сегодня состоится второй день четвертьфиналов ЧА по боксу
НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ – Сегодня, 26 мая, в ОАЭ на чемпионате Азии по боксу состоится второй день четвертьфиналов. На ринг выйдут пять казахстанцев, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на Olympic.kz
За полуфинал будут биться:
До 52 килограммов Сакен Бибосынов - Ласинду Эранда (Шри-Ланка)
До 69 килограммов Абылайхан Жусупов - Хусейн Алькандари (ОАЭ)
До 75 килограммов Абильхан Аманкул - Ашиш Кумар (Индия)
До 81 килограмма Бекзад Нурдаулетов - Мейсам Гешлаги (Иран)
Свыше 91 килограмма: Камшыбек Кункабаев - Нариндер (Индия)
Начало в 20.00 по времени Нур-Султана.