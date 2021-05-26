Сегодня состоится второй день четвертьфиналов ЧА по боксу

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ – Сегодня, 26 мая, в ОАЭ на чемпионате Азии по боксу состоится второй день четвертьфиналов. На ринг выйдут пять казахстанцев, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на Olympic.kz

За полуфинал будут биться:

До 52 килограммов Сакен Бибосынов - Ласинду Эранда (Шри-Ланка)

До 69 килограммов Абылайхан Жусупов - Хусейн Алькандари (ОАЭ)

До 75 килограммов Абильхан Аманкул - Ашиш Кумар (Индия)

До 81 килограмма Бекзад Нурдаулетов - Мейсам Гешлаги (Иран)

Свыше 91 килограмма: Камшыбек Кункабаев - Нариндер (Индия)

Начало в 20.00 по времени Нур-Султана.



