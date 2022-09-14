Сегодня состоится VII Съезд лидеров мировых и традиционных религий

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - Сегодня в столице Казахстана во Дворце Независимости с участием Президента РК Касым-Жомарта Токаева состоится VII Съезд лидеров мировых и традиционных религий. Об этом передает МИА «Казинформ».

Главная тема VII съезда - «Роль лидеров мировых и традиционных религий в духовном и социальном развитии человечества в постпандемический период».

Планируется рассмотреть ряд актуальных тематических блоков, вынесенных в формат секционных заседаний форума. Секционные заседания съезда будут проходить по четырем направлениям: «Роль религий в укреплении духовных и моральных ценностей в современном мире», «Роль образования и религиозного просвещения в укреплении уважительного сосуществования религий и культур, справедливости и мира», «Вклад религиозных лидеров и политиков в продвижение глобального межрелигиозного диалога и мира, противодействие экстремизму, радикализму и терроризму, особенно на религиозной почве», «Вклад женщины в благополучие и устойчивое развитие общества и роль религиозных сообществ в поддержке социального статуса женщины».

«Посланники мира и единства» — под таким девизом совершает свой визит в Казахстан Папа Франциск. Эту информацию официально опубликовала пресс-служба Святого Престола вместе с логотипом визита.

В ходе официального визита Папы Римского в период Съезда ожидается проведение масштабной религиозной мессы - основной литургической службы в латинском обряде Римско-католической церкви. Мессу смогут посетить представители любой религии и конфессии. В общей сложности в молебне примут участие тысячи паломников из разных стран мира.



