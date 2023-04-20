Сегодня произойдет гибридное затмение Солнца

АСТАНА. КАЗИНФОРМ - 20 апреля произойдет гибридное затмение Солнца. Его особенность в том, что в разных районах Земли жители увидят кольцевое или полное затмение, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на ТАСС.

Видимый размер Луны будет совпадать с видимым размером Солнца. Там, где расстояние от Земли до Луны больше, Луна будет казаться меньше Солнца и можно увидеть кольцевое затмение. Там, где расстояние меньше, Луна кажется такого же размера, как и Солнце, поэтому закрывает его полностью. В последний раз такое затмение произошло в 2013 году.

Полное затмение увидят жители Австралии и некоторых островов Индонезии, кольцевое — жители Индии и Юго-Восточной Азии.