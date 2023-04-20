Jibek Joly Телерадиокомпания Президента Казахстана
Главная  >
  Новости  >
  Общество

Сегодня произойдет гибридное затмение Солнца

Редактор:  
Жанара Мухамедиярова
20 Апреля 2023, 15:47
Сегодня произойдет гибридное затмение Солнца

АСТАНА. КАЗИНФОРМ - 20 апреля произойдет гибридное затмение Солнца. Его особенность в том, что в разных районах Земли жители увидят кольцевое или полное затмение, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на ТАСС.

Видимый размер Луны будет совпадать с видимым размером Солнца. Там, где расстояние от Земли до Луны больше, Луна будет казаться меньше Солнца и можно увидеть кольцевое затмение. Там, где расстояние меньше, Луна кажется такого же размера, как и Солнце, поэтому закрывает его полностью. В последний раз такое затмение произошло в 2013 году.

Полное затмение увидят жители Австралии и некоторых островов Индонезии, кольцевое — жители Индии и Юго-Восточной Азии.

photo
Инфографика ТАСС

Мировые новости  
Лента новостей
Читайте также
Новости партнеров
Популярно
Более 13 тысяч алматинцев получат выплаты ко Дню Победы
Более 13 тысяч алматинцев получат выплаты ко Дню Победы
Комбикормовый завод запустили в Жамбылской области
Комбикормовый завод запустили в Жамбылской области
О шторме предупредили жителей Алматы и 5 регионов
О шторме предупредили жителей Алматы и 5 регионов
Приговор Серику Кудебаеву пояснили в суде
Приговор Серику Кудебаеву пояснили в суде
Людей пытали утюгом на глазах Кудебаева – Генпрокуратура
Людей пытали утюгом на глазах Кудебаева – Генпрокуратура
На 5,7 трлн тенге пополнился бюджет РК в первом квартале 2023 года
На 5,7 трлн тенге пополнился бюджет РК в первом квартале 2023 года
Мужчина избил девочку на детской площадке в Кентау
Мужчина избил девочку на детской площадке в Кентау
Выставка доспехов казахских батыров открылась в Астане
Выставка доспехов казахских батыров открылась в Астане
Объединенный штаб ОДКБ отмечает свое 20-летие
Объединенный штаб ОДКБ отмечает свое 20-летие