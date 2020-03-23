Сегодня планируется вернуть еще 145 туристов из-за рубежа - Минкультуры и спорта РК

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ – Правительством РК в лице Министерства культуры и спортабыли предприняты меры по оперативному возвратунаших граждан из зарубежных стран, оказавшихся в экстреннойситуации, в связи с объявленным в нашей странечрезвычайным положением и общим ухудшением ситуации вмире, связанной с пандемией COVID-19. Об этом передает МИА «Казинформ» со ссылкой на пресс-службу министерства.

Для организации вывоза туристов задействованы

средства корпоративного фонда «Туристік Қамқор», который

является администратором системы гарантирования прав

граждан Республики Казахстан в сфере выездного туризма.

Фонд осуществляет свою деятельность с 7 ноября 2016 года и

является связующим звеном между туристским бизнесом и

государственными органами.

С момента объявления чрезвычайного положения по

состоянию на 10.00 часов 23 марта 2020 года обеспечен

возврат 5 710 туристов. Сегодня планируется вернуть еще 145

туристов.

Всего фондом «Туристік Қамқор» организованно 19

чартерных рейсов с общим количеством 3748 пассажиров.

Также для 342 человек в оперативном порядке были

составлены новые маршруты экстренного возвращения на

регулярных рейсах иностранных авиаперевозчиков с

приобретением авиабилетов. Для 1765 граждан обеспечено

сопровождение на родину в плановом режиме.

За рубежом остается 59 человек, которые по различным

причинам решили не использовать поддержку фонда. По этим

лицам будет вестись отдельная работа.



