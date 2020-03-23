Сегодня планируется вернуть еще 145 туристов из-за рубежа - Минкультуры и спорта РК
НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ – Правительством РК в лице Министерства культуры и спортабыли предприняты меры по оперативному возвратунаших граждан из зарубежных стран, оказавшихся в экстреннойситуации, в связи с объявленным в нашей странечрезвычайным положением и общим ухудшением ситуации вмире, связанной с пандемией COVID-19. Об этом передает МИА «Казинформ» со ссылкой на пресс-службу министерства.
Для организации вывоза туристов задействованы
средства корпоративного фонда «Туристік Қамқор», который
является администратором системы гарантирования прав
граждан Республики Казахстан в сфере выездного туризма.
Фонд осуществляет свою деятельность с 7 ноября 2016 года и
является связующим звеном между туристским бизнесом и
государственными органами.
С момента объявления чрезвычайного положения по
состоянию на 10.00 часов 23 марта 2020 года обеспечен
возврат 5 710 туристов. Сегодня планируется вернуть еще 145
туристов.
Всего фондом «Туристік Қамқор» организованно 19
чартерных рейсов с общим количеством 3748 пассажиров.
Также для 342 человек в оперативном порядке были
составлены новые маршруты экстренного возвращения на
регулярных рейсах иностранных авиаперевозчиков с
приобретением авиабилетов. Для 1765 граждан обеспечено
сопровождение на родину в плановом режиме.
За рубежом остается 59 человек, которые по различным
причинам решили не использовать поддержку фонда. По этим
лицам будет вестись отдельная работа.
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