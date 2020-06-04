Сегодня педагоги заполняют только два документа ежедневно – Минобразования

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ – Министр образования и науки РК Асхат Аймагамбетов в очередной раз заявил, что педагоги должны заниматься только своими прямыми обязанностями, передает корреспондент МИА «Казинформ».

«От качества работы педагога напрямую зависит качество знаний учащихся, поэтому педагог не должен отвлекаться на несвойственные функции, он должен понимать, что работает исключительно на знания и воспитание наших детей, поэтому нами и далее будут предприняты все необходимые меры для повышения статуса педагога и создания необходимых условий для развития и поддержки наших коллег», - сказал Асхат Аймагамбетов на отчетной встрече в формате онлайн.

По его словам, в целях снижения нагрузки на учителя сокращено количество документов.

«Это всего два документа, которые ежедневно должен заполнять учитель. Мы пересматриваем всю это работу в целом и кардинально. Это касается не только учителей школ, это касается и педагогов дошкольных организаций, колледжей, высшего и послевузовского образования», - отметил министр.

«Педагог должен заниматься непосредственно только своими прямыми функциями. Та отчетность, которая ранее зависела от проверяющих, запросов и других моментов, ее мы сейчас полностью пересмотрели и эти ограничения были полностью сняты», - добавил глава МОН.