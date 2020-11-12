Сегодня отмечается Всемирный день борьбы с пневмонией

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - Всемирная организация здравоохранения совместно с ЮНИСЕФ объявили в 2009 году «Глобальный план действий по профилактике пневмонии и борьбе с ней». Вот уже одиннадцатый год 12 ноября отмечается Всемирный день борьбы с пневмонией – заболеванием, которое является главной причиной детской смертности во всем мире, передает корреспондент МИА «Казинформ».

В пресс-службе Национального центра общественного здравоохранения пояснили, что ноябрь месяц для этого дня был выбран не случайно. Несмотря на то, что пневмонией можно заразиться в течение всего года, именно последний месяц осени, по данным медицинских работников, является периодом вспышек гриппа и других инфекционных заболеваний, на фоне которых может развиться пневмония.

Одной из главных причин пневмонии является пневмококковая инфекция, а ее возбудителем – пневмококк. Пневмония – это воспаление легочных тканей, которое в основном поражает альвеолы и развивает в них воспалительную жидкость. Типичное начало болезни сопровождается повышением температуры тела, болью в грудине, кашлем с обильным отделением мокроты. Атипичная пневмония имеет сухой, непродуктивный кашель, преобладают вторичные симптомы – головная боль, першение в горле, слабость и недомогание. Основным методом диагностики является флюорография – рентгенография лёгких, на которых присутствуют затемнения, а также посев мокроты.

Врачи рекомендуют придерживаться профилактических мер:

- Регулярно проветривать помещение, жилье содержать в чистоте;

- Вести здоровый образ жизни: отказаться от вредных привычек, чередовать полноценный отдых с умеренными физическими нагрузками;

- Избегать переохлаждения;

- Не курите и избегайте мест, в которых курят: пассивное курение пагубно сказывается на функции бронхов;

- Следует сделать прививку против гриппа, поскольку пневмония часто является осложнением гриппа. Несмотря на то, что привитые люди тоже могут болеть пневмонией, заболевание у них протекает легче, чем у не привитых людей;

- В период подъема заболеваемости гриппом рекомендуется избегать контакта с больными людьми, использовать маску для защиты органов дыхания, воздержаться от посещения мест с большим скоплением людей;

- Следует соблюдать режимы проветривания и влажной уборки в помещениях.

Если заболели вы или ваш ребенок, не стоит вести ребенка в сад или школу, а следует обратиться к врачу. При тяжелом состоянии необходимо вызвать врача на дом и ни в коем случае не заниматься самолечением.

В Казахстане используется эффективная 13-валентная вакцина против пневмококковой инфекции, которая покрывает 13 наиболее патогенных видов пневмококка. Данной вакциной прививают детей в соответствии с Национальным календарем прививок. Также рекомендуется получить вакцинацию лицам группы риска с хроническими заболеваниями легких и пожилым людям старше 65 лет.

«Укрепление иммунитета, вакцинация, своевременное обращение к врачу при первых признаках ОРВИ, а также консультирование с лечащим врачом поможет предотвратить любую болезнь. Берегите себя и не забывайте о том, что профилактика – это лучший метод борьбы с любой болезнью, включая пневмонию», - обратились к казахстанцам в Национальном центре общественного здравоохранения.