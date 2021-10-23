НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - Сегодня отмечается Международный день снежного барса. Этот день был учрежден по инициативе стран, которые входят в ареал обитания ирбиса, передает МИА «Казинформ».

Снежный барс, или ирбис – не просто редкое «краснокнижное» животное, это национальный символ независимого Казахстана. Всего в мире, по данным экспертов, насчитывается около 4000 снежных барсов. В Казахстане численность снежного барса оценивается в 130-150 особей. Ирбис населяет горные массивы Тянь-Шань, Жетысуский Алатау, Тарбагатай, Саур, Алтай.

Как редкий вид, снежный барс внесен в Красный список IUCN – Международный союз охраны природы, в Приложения конвенций CITES (Конвенция о международной торговле видами дикой фауны и флоры, находящимися под угрозой исчезновения), в Красную книгу Казахстана.

Впервые Международный день снежного барса отмечался 23 октября 2014 года. 23 октября 2013 года на I Всемирном форуме по сохранению снежного барса, проходившем в Бишкеке (Кыргызстан), была принята Бишкекская декларация по сохранению снежного барса. Ее подписали представители 12 стран ареала снежного барса: Афганистан, Бутан, Китай, Индия, Казахстан, Кыргызстан, Монголия, Непал, Пакистан, Россия, Таджикистан и Узбекистан.

Напомним, недавно в национальном парке «Алтын Эмель» фотоловушки зафиксировали прогулки семьи снежных барсов.