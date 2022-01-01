Сегодня отмечается 100 лет со дня рождения народной артистки Розы Баглановой

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ – Сегодня, 1 января, исполняется 100 лет со дня рождения народной артистки Казахстана и СССР, Халық Қаһарманы Розы Баглановой, передает корреспондент МИА «Казинформ».

Отметим, что 100-летний юбилей Розы Баглановой включен в календарь памятных дат ЮНЕСКО. Об этом ранее сообщили в Министерстве иностранных дел РК.

Еще в начале года Глава государства Касым-Жомарт Токаев поручил увековечить память Розы Баглановой.

«1 января 2022 года легендарной певице Розе Баглановой исполнится 100 лет. Народная артистка Казахстана и СССР, Герой Казахстана, участница концертов на фронтах Великой Отечественной войны, она до сих пор популярна среди любителей песенного творчества в нашей стране и за рубежом. Дал поручение принять меры по увековечиванию ее памяти», - написал Президент в Twitter.

Роза Багланова родилась 1 января 1922 года в Казалинске Кызылординской области. Творческий путь певицы начался в годы Великой Отечественной войны. В составе бригады артистов выступала перед бойцами Красной армии прямо на передовой. Ее фронтовые концерты пользовались огромным успехом, она пела песни и частушки из репертуара Л. А. Руслановой, в том числе и песню «Ах, Самара-городок». А 9 мая 1945 года принимала участие в Победном концерте в Берлине. После войны вернулась на большую сцену, став одной из самых известных певиц, пользовавшихся популярностью в Советском Союзе.

В 1947—1949 годах работала в Казахском государственном академическом театре оперы и балета им. Абая, в 1949—1960 — в Республиканской филармонии имени Джамбула. В 1960 году стала ведущим мастером сцены Казахского государственного концертного объединения «Казахконцерт». В ее репертуаре — произведения мирового оперного искусства, народные песни разных стран и песни современных композиторов. Снялась в советско-венгерском документальном фильме «Юность мира» (1949).

Гастролировала за рубежом (Польша, ГДР, Венгрия, Австрия, Чехословакия, Китай, Корея, Индия, Бирма, Канада, Швеция, Бельгия и другие страны).

Роза Багланова — национальный символ целой эпохи. Она стояла на одной сцене с А. Вертинским, Г. Улановой, М. Плисецкой, И. Ильинским, А. Райкиным, великими С. Рихтером и Д. Шафраном. Была лично знакома со многими мировыми государственными деятелями. В 2007 году в издательстве «Атамура» вышла ее автобиографическая книга «Айналайын халқымнан еркелеткен» («Благодарна народу моему за ласку ко мне»).

Роза Багланова скончалась 8 февраля 2011 года в Алматы.

Для увековечения памяти народной артистки Национальный Банк Казахстана выпускает в обращение коллекционные монеты ROZA BAǴLANOVA. 100 JYL.

На лицевой стороне (аверсе) монет в центральной части изображен Государственный герб Республики Казахстан. Слева и справа от герба расположены элементы национального орнамента. По окружности – надпись QAZAQSTAN ULTTYQ BANKI • NATIONAL BANK OF KAZAKHSTAN. В нижней части – надпись 100 TEŃGE, обозначающая номинал монеты.

На оборотной стороне (реверсе) монеты размещено портретное изображение Розы Баглановой, слева от портрета – надпись 100 JYL, обозначающая юбилейную дату. По окружности монеты размещены ноты к произведению «Ах, Самара-городок», надпись ROZA BAǴLANOVA, надпись «2022», обозначающая год изготовления.

Монеты предназначены для продажи по коллекционной стоимости. Они обязательны к приему по их нарицательной стоимости на всей территории Республики Казахстан по всем видам платежей, а также для зачисления на банковские счета, для перевода, размена и обмена во всех банках Республики Казахстан. Они изготовлены на Казахстанском монетном дворе.

Также в начале года сообщалось о том, что в Алматы установят памятник Розе Баглановой. В управлении культуры города пояснили, что памятник в честь Розы Тажибаевны Баглановой будет установлен в южной части улицы Кабанбай батыра и восточнее улицы Байсеитовой.

Позже аким Алматы Бакытжан Сагинтаев поручил поддержать предложения по проведению мероприятий, посвященных 100-летию Розы Баглановой, установке памятника и созданию музея народной певицы.



