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Сегодня от нас зависит будущее страны - Айжан Кусаинова

Автор:  
Оксана Матасова
10 Января 2021, 17:03
Сегодня от нас зависит будущее страны - Айжан Кусаинова

КОКШЕТАУ. КАЗИНФОРМ – Руководитель волонтерского центра «Аманат», член Ассоциации деловых женщин города Кокшетау, председатель комитета по делам молодежи Айжан Кусаинова рассказала корреспонденту МИА «Казинформ» о своем участии в выборах.

По словам собеседницы, участие в выборах – особая ответственность, и от сегодняшнего выбора каждого зависит будущее страны.

«Брать ответственность - это мой выбор, который я приняла уже давно. За себя, за свою действительность... За своё будущее... И давно пришло осознание, что все в наших руках. А конкретно - в руках каждого человека. Сейчас нам даётся уникальная возможность строить новый мир! Я прислушиваюсь к себе, своему внутреннему голосу. Я вижу, что есть достойные кандидаты. Люди, которые преданы идее благополучного роста страны. И поэтому я как автор своей жизни принимаю активное участие в судьбе своей страны, голосуя за ту партию, за того кандидата, которому доверяет народ!» - отметила А. Кусаинова.

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