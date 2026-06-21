Сегодня особенный день: почему 21 июня называют временем силы

Сегодня, 21 июня, жители Северного полушария наблюдают день летнего солнцестояния — самый длинный световой день и самую короткую ночь в году. Лето войдет в свои права, передает корреспондент агентства Kazinform.

С астрономической точки зрения именно в этот момент Солнце поднимается на максимальную высоту над горизонтом. После этой даты световой день постепенно начнет сокращаться.

Во многих культурах день летнего солнцестояния считается символом расцвета, жизненной энергии, обновления и новых начинаний. Поэтому многие используют эту дату для подведения итогов и постановки целей на будущее.

Специалисты в области психологических и духовных практик советуют посвятить этот день осмыслению пройденного пути. Например, можно записать достижения за первую половину года, определить задачи, которые хочется реализовать до конца 2026 года, а также сформулировать новые цели и намерения.

Также рекомендуется уделить внимание домашнему пространству: проветрить помещение, провести небольшую уборку или избавиться от вещей, которые больше не используются. Считается, что такие действия помогают настроиться на позитивные перемены.

Многие предпочитают проводить этот день на природе — в парках, у водоемов или за городом. По мнению сторонников подобных практик, это помогает восстановить внутренний баланс и почувствовать связь с окружающим миром.

Одной из популярных практик дня солнцестояния остается ведение записей. Специалисты рекомендуют составить список из десяти вещей, за которые человек благодарен, записать три желания на ближайший год и определить одно важное дело, которое он готов начать уже на следующей неделе.

Считается, что намерения, сформулированные в день летнего солнцестояния спокойно и осознанно, помогают человеку лучше сосредоточиться на своих целях и двигаться к их достижению.

Астропрогноз на июнь 2026 года можно прочитать здесь.