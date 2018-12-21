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Сегодня ночью люди могут изменить судьбу - астрологи

21 Декабря 2018 16:09 1450
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Сегодня ночью люди могут изменить судьбу - астрологи

АСТАНА. КАЗИНФОРМ - Продолжительность самой длинной астрономической ночи 2018 года в Астане, составит 16 часов 08 минут, передает корреспондент МИА «Казинформ». 

В день зимнего солнцестояния, который наступит в Астане в 4 часа 22 минуты 22 декабря, солнце поднимется на наименьшую высоту над горизонтом  в Северном полушарии, в результате чего будет наблюдаться самый короткий световой день и самая длинная ночь.

Согласно данным Meteocast, заход солнца в Астане 21 декабря 2018 года  будет в 17.09, а восход солнца 22 декабря произойдет 09.17 часов, то есть ночь продлится 16 часов 08 минут.

Продолжительность же светового дня в Астане 22 декабря 2018 года составит всего 7 часов 52 минуты.

Кстати, последнее полнолуние 2018 года пришлось на самую длинную ночь уходящего года. Такое полнолуние длинной ночи называют «холодным полнолунием». И, хотя календарная зима стартовала почти месяц назад, именно день зимнего солнцестояния знаменует приход зимы в Северном полушарии, отмечают астрономы.

По информации ученых, полнолуние в день зимнего солнцестояния случается крайне редко. В последний раз такое событие  произошло в 2010 году, а следующее  ожидается только в 2094 году.

Полнолуние в день зимнего солнцестояния обещает мощные потоки энергии, что позволит людям изменить судьбу, предсказывают астрологи.

 

 

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Ключевые слова: Астана, Освоение космоса,
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Автор:

Сара Кабикызы

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