Сегодня на телеканале «Хабар» стартует новая передача «Мәжіліс.KZ»

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - В рамках реализации концепции «слышащего государства», инициированной Президентом Казахстана Касым-Жомартом Токаевым, запускается новая телевизионная передача «Мәжіліс.KZ», направленная на развитие и укрепление диалога общества и власти, передает МИА «Казинформ».

Еженедельно каждое воскресенье депутаты Мажилиса, разработчики законопроектов, представители гражданского общества будут обсуждать актуальные вопросы совершенствования отечественного законодательства, для чего необходимо принятие тех или иных законов, как они отразятся на жизни казахстанцев.

Первым гостем нового телепроекта станет Председатель Мажилиса Нурлан Нигматулин.

Первый выпуск смотрите уже сегодня 19 января в 18:45 ч. на телеканале «Хабар».