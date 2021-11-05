Сегодня на ЧМ по боксу пройдут финальные бои в семи весовых категориях
НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - Сегодня на чемпионате мира-2021 по боксу в Белграде пройдут финальные бои в семи весовых категориях. Об этом передает МИА «Казинформ» со ссылкой на Sports.kz.
В пятницу от сборной Казахстана за «золото» поборются два боксера: Темиртас Жусупов сразится с таиландцем Вуттичаем Юрачаем, а соперником Махмуда Сабырхана станет японский боксер Томоя Цубои. Прямая трансляция на телеканале «Qazsport» начнется в 23:00 по времени Нур-Султана.
48 кг. Темиртас Жусупов (Казахстан) — Вуттичай Юрачай (Таиланд)
54 кг. Махмуд Сабырхан (Казахстан) — Томоя Цубои (Япония)
60 кг. Абдумалик Халоков (Узбекистан) — Софьян Умиа (Франция)
67 кг. Севонрец Окадзава (Япония) — Омари Джонс (США)
75 кг. Йоэнлис Эрнандес Мартинес (Куба) — Джамбулат Бижамов (Россия)
86 кг. Кено Мачадо (Бразилия) — Лорен Альфонсо Домингес (Азербайджан)
+92 кг. Давит Чалоян (Армения) — Марк Петровский (Россия).
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