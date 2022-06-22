22 Июня 2022 18:27

Сегодня мужским здоровьем в Казахстане никто не занимается - эксперт

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - В Казахстане мужчины живут на 9-10 лет меньше, чем женщины. Об этом заявил президент Национальной Ассоциации «Primary Health Care» Толебай Рахыпбеков в ходе круглого стола «О ходе реализации обязательного социального медицинского страхования. Проблемы и перспективы», передает корреспондент МИА «Казинформ».

По его словам, сегодня, часто говоря о здоровье женщин и детей, мы забываем об этой проблеме.

«На сегодня мужским здоровьем никто не занимается, даже жены не занимаются. Надо сознание менять, поведенческие стереотипы», - подчеркнул Толебай Рахыпбеков.

Он также поднял проблему бесплодия.

«Оказывается в бесплодии пары виноваты 50/50. Виновата и система здравоохранения. Раньше педиатров передавали в подростковую службу и осматривали всех мальчиков. Сегодня после пяти лет до момента призыва в Армию их никто не смотрит. Также в приказе нет того, чтобы в школах гинекологи осматривали девочек», - добавил Толебай Рахыпбеков.