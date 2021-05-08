НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ – Сегодня исполняется 84 года известному казахскому актеру Асанали Ашимову. Об этом передает корреспондент МИА «Казинформ».

Асанали Ашимов родился 8 мая 1937 года в селе Жайылма Сарысуского района Южно-Казахстанской области. В 1961 году он окончил театральный факультет при Казахской государственной консерватории имени Курмангазы в Алматы. В 1961-1963 годах работал в киностудии «Казахфильм», где началась его активная кинематографическая деятельность.

С 1963 года был актёром, режиссёром Казахского драматического театра имени М. О. Ауэзова в Алматы. В 1987-1988 годах - художественным руководителем театра.

В свое время он работал с такими выдающимися мастерами театра, как Серке Кожамкулов, Шакен Айманов, Курманбек Жандарбеков, Канабек Байсеитов и многими другими. В театре играл с популярными артистами, как Нурмухан Жантурин, Идрис Ногайбаев, Ануар Молдабеков. За время работы на сцене Казахского драматического театра имени Ауэзова им создано около 50 ролей. Помимо этого, Асанали Ашимов ставил

спектакли в других театрах, в частности в Шымкентском областном драматическом театре имени Ж. Шанина, Республиканском театре юного зрителя имени Г. Мусрепова.





Наряду с ролями в театре и режиссёрской работой, он часто снимался в кино. Будучи студентом, дебютировал в фильме «Ботагоз» по повести известного казахского писателя Сабита Муканова, где сыграл роль Кенжетая. Его партнершей была тоже дебютантка Гульфайрус Исмаилова, позже ставшая известным театральным художником. После ряда проходных ролей актёр запомнился в роли коварного Бекежана в кинодраме по казахскому эпосу ««Кыз-Жибек», который обрел опулярность.





Тогда же он получил главную роль в фильме Шакена Айманова «Конец атамана» по сценарию Андрея Михалкова-Кончаловского. Фильм имел большой успех по всему Союзу. Только в 1972 году его просмотрело около 30 млн зрителей.





Необходимо отметить, что кинофильмы «Конец атамана» и «Транссибирский экспресс» вошли в золотую сокровищницу казахского киноискусства. В 1972 году Асанали Ашимову была присуждена Государственная премия Казахской ССР, а в 1980 году он был удостоен звания народного артиста СССР. Фильмы с его участием стали призерами и победителями международных авторитетных кинофестивалей.





Таким образом, имя Асанали Ашимова хорошо известно зрителям через такие фильмы, как «Перекресток», «Следы уходят за горизонт», «Тревожное утро», «Крылья песни», «Кыз-Жибек» (в роли Бекежана, 1971), «Конец атамана» (в роли Чадьярова, 1970), «Водопад», «Транссибирский экспресс» (в роли Касымхана, 1977), «Вкус хлеба» , «Чокан Валиханов» (в роли его отца), «Турксиб», «Маньчжурский вариант», «Гонцы спешат» ( в роли Каражана).

«В разноплановых характерах, которые он создавал на сцене и в кино, преобладает яркое личностное начало. Его герои интересны зрителям своей целеустремленностью, силой духа, многогранной сценической привлекательностью. Значительные успехи достигнуты Асанали Ашимовым в исполнении ролей эпических и исторических, героев казахской классической драматургии», - отметили в Казахфильме.





Среди режиссерско-постановочных работ можно подчеркнуть спектакль «Ревизор» Н. Гоголя, «Амангелды» Г. Мусрепова, «Есть ли яд, мною не испитый» И. Оразбаева, «Если б я был султан...» С. Ваннуса.





Отметим, что на 80-летний юбилей известного актера Асанали Ашимова Елбасы Нурсултан Назарбаев присвоил звание «Қазақстанның Еңбек Ері» и вручил знак особого отличия «Золотая звезда».





«Вы являетесь Народным артистом СССР, Казахстана, удостаивались самых высоких государственных наград. В мире кино имя Асанали Ашимова является брендом Казахстана. Являясь корифеем казахстанской творческой общественности, Вы нужны государству», - отметил тогда Елбасы Нурсултан Назарбаев.





Его заслуги также достойно отмечены престижными наградами, среди которых ордены «Отан», «Золотой орел», также орден Ломоносова Российской Федерации. В 2000 году он стал обладателем Независимой премии «Тарлан». В 2007 году удостоен титула «Экран шебері». В 2011 году актер стал лауреатом «Звезды Содружества». На XIV международном кинофестивале «Евразия» Асанали Ашимов также получил награду за вклад в развитие казахстанского кино.



