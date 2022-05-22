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    Сегодня исполняется 30 лет с момента вступления Казахстана в ЮНЕСКО

    22 Мая 2022, 09:44

    НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - В 1992 году Республика Казахстан стала 164 государством, вошедшим в состав Организации Объединенных Наций по вопросам образования, науки и культуры (англ. United Nations Educational, Scientific and Cultural Organization, сокр. UNESCO, рус. ЮНЕСКО). Пресс-служба Президента РК Касым-Жомарта Токаева опубликовала фото Главы государства с генеральным директором ЮНЕСКО Федерико Майором, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на Telegram-канал «БОРТ №1».

    На фото Касым-Жомарт Токаев с генеральным директором ЮНЕСКО Федерико Майором, май 1992 года, Париж.

    Первым объектом нашей страны, внесенным в список ЮНЕСКО, стал Мавзолей Ходжи Ахмеда Яссави.

    Объекты Казахстана, включенные в список всемирного наследия ЮНЕСКО

    Культурные объекты:

    Мавзолей Ходжи Ахмеда Яссави, 2003 год;

    Петроглифы археологического ландшафта Тамгалы, 2004 год;

    Шелковый путь: сеть маршрутов Чанъань-Тянь-Шанского коридора, 2014 год.

    Природные объекты:

    Сары-Арка – степь и озера северного Казахстана, 2008 год;

    Западный Тянь-Шань, 2016 год.

    Совместное фото Касым-Жомарта Токаева и генерального директора ЮНЕСКО Федерико Майора после церемонии подписания акта о вступлении Казахстана в ЮНЕСКО 22 мая 1992 года.

    Автор:

    Малика Сафаргалиева

    Президент Казахстана История Казахстана Дата ЮНЕСКО Международная деятельность РК
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