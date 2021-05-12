Сегодня исполняется 142 года со дня рождения политического деятеля Мухамеджана Тынышпаева

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ – Сегодня, 12 мая, исполняется 142 года со дня рождения видного общественного и политического деятеля, представителя движения «Алаш», первого казаха инженера-железнодорожника, историка Мухамеджана Тынышпаева, передает корреспондент МИА «Казинформ».

Мухамеджан Тынышпаев родился 12 мая 1879 года в предгорье Жиланды Маканчи-Садыровского района Лепсинского уезда Семиреченской области. Его отец Тынышбай происходил из знатного казахского рода, являлся членом земельного комитета, созданного военным губернатором Семиречья генералом Г.А. Колпаковским. В 1889 году он повёз сына в город Верный на обучение. Мухамеджан Тынышпаев успешно окончил двухгодичный подготовительный класс, после чего стал обучаться в Верненской мужской гимназии. За успешную учёбу он постоянно получал грамоты.

В 1905 году сдал выпускные экзамены, защитил курсовой проект «Строительство Туркестано-Сибирской железной дороги» и получил диплом инженера путей сообщения с правом составления проектов и производства всякого рода строительных работ и с правом на чин коллежского секретаря при вступлении на госслужбу. Окончил Санкт-Петербургский институт железнодорожных инженеров. Так он стал первым казахским инженером-железнодорожником.

В 1906 году Мухамеджан Тынышпаев начал работать инженером на реконструкции Среднеазиатской железной дороги от Красноводска до Чарджоу, принял активное участие в возведении моста из металлоконструкций вместо старого деревянного через реку Амударью. 3 апреля 1907 года был избран в Государственную думу II созыва от коренного населения Семиреченской области. Входил в Мусульманскую фракцию и Сибирскую группу, был членом Аграрной комиссии, также выступал за примирение общегосударственных и казахских национальных интересов.

Указом царя Николая II от 3 июня 1907 года дума была распущена. Мухамеджан Тынышпаев вернулся из Санкт-Петербурга в Туркестанский край. В 1907 году участвовал в изыскательной экспедиции А. Голембиевского по изучению трассы будущей Туркестано-Сибирской магистрали на юге, от станции Арысь до реки Или. С 1907 по 1910 год работал инженером особых поручений на строительстве железной дороги Ашхабад — Ташкент. С 1911 года Мухамеджан Тынышпаев был начальником отдела, а затем главным инженером железнодорожного строительства участка Урсатьевская — Андижан.

В 1914 году перешёл работать на строительство южной части Семиреченской дороги, где был начальником небольшого участка железнодорожной линии, а затем главным инженером линии от Арыси до Аулие-Аты. В 1916 году занимался вопросами возвращения казахов из Китая на родину.

В 1917 году был комиссаром Временного правительства Жетысуской области, председателем Временного правительства Туркестанской автономии. В 1918-1919 годах принимал активное участие в работе правительства Алашорды. С 1921 года был начальником управления водного хозяйства Наркомзема Туркестанского края, начальником управления водного хозяйства города Шымкент.

22 июля 1922 года Мухамеджан Тынышпаев потерял свою жену Гульбахрам, мать его троих детей Искандера, Фатимы и Дины, — которая скончалась от холеры. После этого он вернулся в Ташкент.

В 1924 году его пригласили в Казахский педагогический институт, открывшийся в Ташкенте, преподавателем математики и физики. В этот период он занимался сбором информации о происхождении жузов, описывал историю казахских родов, составлял таблицы к генеалогии родов с краткими описаниями жизни и смерти ханов, батыров, биев, акынов, а также выступал с лекциями на эту тему в Туркестанском отделе Русского географического общества.

Опубликовал следующие исследования: «Коксуйский могильник и городище Кайлак», «Историческая справка о родоплеменном составе населения Ташкентского уезда», «Казахи в XVII—XVIII веке», «Победы и поражения казахов», «Материалы по истории киргиз-казакского народа». Уделял много времени общественной работе и пропаганде знаний.

1 марта 1926 года М. Тынышпаев уехал в Алматы и начал работать начальником дорожного отдела Семиреченской губернии. Под его руководством была построена автомобильная дорога с твёрдым покрытием Алма-Ата — Пишпек, проведены изыскания по строительству дороги Алма-Ата — Талды-Курган, предложен новый вариант дороги Алма-Ата — Хоргос.

В январе 1927 года по настоятельному предложению Турара Рыскулова, он был включен в Комитет содействия строительству Турксиба, созданный в декабре 1926 года. Мухамеджан Тынышпаев принимал активное участие в подготовке «агентов эксплуатации дороги», по его инициативе были созданы курсы, на которых обучались 60 молодых казахов. Также он занимался разработкой проекта (известен как Чокпарский вариант) прокладки железнодорожной колеи через Чокпарский перевал, который позволил сэкономить 25 млн. рублей и почти на год сократил срок строительства Турксиба. В 1928 году настоял на Балхашском варианте трассы в противовес Лепсинскому, благодаря чему было сэкономлено около миллиона рублей при строительстве и сто тысяч рублей в год при эксплуатации железной дороги.

В 1932 году Мухамеджан Тынышпаев занимал пост начальника производственно-технического отдела Жетысуского облисполкома, начальника железнодорожного участка Сары-Озек - Айнабулак. 3 марта 1930 года был арестован и репрессирован.

В Центральном музее железнодорожного транспорта Казахстана первому казаху инженеру-железнодорожнику Мухамеджану Тынышпаеву посвящён отдельный раздел, где собраны многочисленные документы, фотографии, ряд публикаций в прессе, имеется лента документального фильма, снятого сыном Мухамеджана Тынышпаева — Искандером в годы его обучения во ВГИКе. В Алматы в его честь была переименована улица в Турксибском районе. На доме, где он проживал, установлена мемориальная доска.

Имя Тынышпаева также присвоено Казахской академии транспорта и коммуникаций, в которой 13 сентября 2000 года был установлен его бюст. В городе Сарканде установлен памятник Мухамеджану Тынышпаеву. В Нур-Султане в районе железнодорожного вокзала также есть улица, которая носит имя Мухамеджана Тынышпаева. В Усть-Каменогорске в 2019 году улица Октябрьская была переименована в улицу Тынышпаева.