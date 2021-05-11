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Сегодня исполняется 117 лет со дня рождения известного ученого-энциклопедиста Алькея Маргулана

Автор:  
Арайлым Мұрат
11 Мая 2021, 07:30
Сегодня исполняется 117 лет со дня рождения известного ученого-энциклопедиста Алькея Маргулана

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ – Сегодня, 11 мая, исполняется 117 лет со дня рождения известного ученого-энциклопедиста, археолога, основателя казахстанской археологической школы Маргулана Алькея Хакановича, передает корреспондент МИА «Казинформ».

Алькей Маргулан- ученый-энциклопедист, археолог, основатель казахстанской археологической школы, видный ученый во многих областях знаний: в этнографии, востоковедении, истории, литературоведении, искусствоведении; действительный член Всесоюзного географического общества, академик Академии Наук КазССР.

Алькей Маргулан родился 11 мая 1904 года в ауле на территории современного Баянаульского района Павлодарской области. Его отец Хакан и мать Нуриля были просвещёнными людьми своего времени. В их доме часто гостили известные акыны, сказители, представители интеллигенции того времени, звучали стихи и песни Абая, Жаяу-Мусы, Таттимбета, Ахан-сері и других великих акынов Степи. Будучи совсем маленьким, он наизусть мог рассказать эпосы о легендарных героях степи – Кобланды, Алпамысе, Коруглы, а также хорошо знал легенды о Козы Корпеш и Баян сулу, Мунлык-Зарлык.

Начальное образование будущий ученый получил в аульной школе, затем с 1915 года обучался в трёхклассной русской школе. В конце 1919 года Алькей Маргулан поступил на учительские курсы, окончив которые, в 1920 году возвращается в родной аул и работает учителем. В том же году по инициативе известного фольклориста, организатора краеведческого общества А. А. Диваева была организована научная экспедиция в Семиречье и бассейн реки Сырдарьи с целью сбора и изучения казахского фольклора. В работе этой экспедиции принял участие и молодой Алькей. После этого в 1921 году поступает в Семипалатинский педагогический техникум - одно из первых средних учебных заведений того времени, где директором был член Алаш Орды Абикей Сатпаев. В том же техникуме учились и будущий академик и геолог Каныш Сатпаев, будущий писатель и драматург Мухтар Ауэзов

В 1925-1931 годах Алькей Маргулан учился в Ленинградском восточном институте. Одновременно обучался на Восточном отделении факультета общественных наук Ленинградского государственного университета, вместе с этим был вольнослушателем лекций в институте истории искусств. В годы учебы он участвовал в исследовании обычаев, быта и искусства племен адай, найман в составе экспедиции по изучению истории народов Казахстана и Алтая, организованной Академией наук СССР. Трудовую деятельность начал учителем. После окончания института в 1929 году работал ученым секретарем терминологической комиссии Наркомата просвещения КАССР.

С 1931 по 1936 года был аспирантом, стажером, научным сотрудником Государственной академии истории материальной культуры. С 1936 по 1938 года был стажером, научным сотрудником Института истории материальной культуры АН СССР. А в 1946 по 1985 года заведовал отделом, являлся старшим научным сотрудником Института истории, археологии и этнографии АН Казахстана.

Как один из основателей археологической науки в Казахстане, Алькей Маргулан внес большой вклад в изучение городских цивилизаций Южного Казахстана. Достижением его научной деятельности стало обнаружение древних городских культур в бассейнах рек Сырдарья, Талас и Шу. Под руководством Алькея Маргулана неустанно велись археологические изыскания древних культур эпохи бронзы и ранних кочевников на территории Центрального Казахстана.

Объектом его исследований были памятники древней архитектуры, им были открыты уникальные археологические памятники эпохи бронзы и раннего железа: Бегазы, Сангуыр, Беласар и другие.

В 1940-1941 годах он написал более 10 научных трудов. Темой работ стали наследие М. Жусупа, тюркские эпосы, среди них эпос об Едиге и Орак-Мамае, Алишер Навои и казахская литература, Ч. Валиханов и история Средней Азии, А. Суворов, Ж. Жабаев и другие. В 1941 году ученый совместно с К. Жумалиевым создал учебник «Казахская литература» для 8-го класса средней школы. В Центральной научной библиотеке Академии наук Республики Казахстан сохранилась рукопись неопубликованной статьи «Сырым-батыр» в которой Алькей Маргулан дал оценку восстанию под руководством Сырыма Датова как национально-освободительному. В 1950 году была выпущена книга «Из истории городов и строительного искусства Древнего Казахстана».

В 1955 году Алькей Хаканович вернулся к теме Абая и Шокана. Он является редактором и составителем собрания сочинений Чокана Валиханова, автором многочисленных монографий о нем. Большую научно-преподавательскую деятельность он успешно сочетал с огромной организаторской работой, возглавляя в течение многих лет Координационный совет по этногенезу казахского народа, Ученый совет Института истории, археологии и этнографии АН КазССР, специализированный совет по защите докторских диссертаций.

При непосредственном участии академика Маргулана было опубликовано крупное исследование «Культура и быт казахского колхозного аула». Ученый публиковался на страницах журналов «Балдырған», «Білім және еңбек», газет «Қазақстан пионері», «Лениншіл жас», «Қазақ әдебиеті», консультировал киносъемки «аул-сказки» для «Песни великана» в цирк «Шапито». Автор более 400 различных научных трудов – Алькей Маргулан первым перевел эпос «Ер Таргын» с казахского на русский.

Алькей Маргулан награжден орденами В.И. Ленина, Трудового Красного Знамени и Дружбы народов, медалями «За доблестный труд в Великой Отечественной войне. 1941–1945 гг.», «За доблестный труд. В ознаменование 100-летия со дня рождения В.И. Ленина», множеством Почетных грамот. В 1961 году ему было присвоено звание заслуженного деятеля науки Казахской ССР. В 1982 году был удостоен Государственной премии Казахской ССР. Решением ЮНЕСКО 2004 год был объявлен годом Маргулана.


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