Сегодня исполнилось 150 лет со дня рождения легендарного балуана Кажымукана Мунайтпасова

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - Сегодня, 7 апреля, исполняется 150 лет со дня рождения одного из великих сынов казахского народа, легендарного балуана, многократного призера международных соревнований по французской и вольной борьбе, первого казаха, завоевавшего известность в международных чемпионатах зарубежных стран Кажымукана Мунайтпасова, передает корреспондент МИА «Казинформ».

Кажымукан Мунайтпасов родился 7 апреля 1871 в поселке Караоткель Акмолинской области. По некоторым источникам отец и дед Кажымукана Мунайтпасова обладали особой физической силой, за что их и прозвали «балуанами».

Не исполнилось и 17 лет, как о нем уже начали говорить как о сильном борце, имевшем на своём счету немало побед. Так слава о нём расходилась по всей казахской степи. Когда ему исполнилось 18 лет, Кажымукан получил приглашение на работу в цирк. Он работал в конюшне и вместе с этим обучался премудростям цирковой борьбы. Через два года он впервые вышел на арену.

В 1901 году в Омске открылся чемпионат по французской борьбе, где выступали профессиональные борцы. Слухи об их победах над местными борцами доходили до Кажымукана. Так балуан решил испытать удачу и принял вызов самого сильного из них — Андрея Злобина. Схватка оказалась тяжелой для обоих борцов. Победу одерживает Злобин, по рекомендациям которого Кажымукан Мунайтпасов был принят в школу И.В. Лебедева в Санкт-Петербурге, где два года обучался искусству классической борьбы.

В 1908 году в Кельне он впервые завоевал звание чемпиона мира. В 1909 году в Риге на чемпионате мира занял первое место. В 1910 году завоевал малую золотую медаль на международном чемпионате в Варшаве. Он боролся с такими известными балуанами, как Иван Поддубный, Иван Шемякин, Алекс Аберг, Иван Заикин, Георг Лурих, Поль Понс.

Кажымукан Мунайтпасов всю свою жизнь посвятил развитию казахской борьбы. По некоторым данным, он выступал в соревнованиях по разным видам борьбы в 54 странах мира и завоевал 48 медалей. К сожалению, ни одна из медалей не сохранилась в наши дни. Причина этому – известный балуан часто раздавал свои награды. С радостью дарил их своим близким людям, даже незнакомцам и тем, кто сильно нуждался в средствах. Отсюда исходит, каким талантливым и добрым, простым человеком был наш балуан.

На территории нашей страны он организовывал различные чемпионаты, таким способом внес значительный вклад в развитие қазақ күресі. А в 1926 году в Кызылорде он впервые в истории казахского народа открыл профессиональный театр, где свой творческий путь начинали многие народные таланты, среди которых: один из победителей всемирного конкурса исполнителей народного творчества в Париже Амре Кашаубаев, народный артист Казахстана Калибек Куанышпаев, знаменитый акын-импровизатор Иса Байзаков. Кажымукан Мунайтпасов таким образом повлиял на становление выдающихся личностей страны. Он прекрасно играл на домбре и пел, может, поэтому так близок был к творчеству.

В первые годы войны уже заметно постаревший Кажымукан решает в последний раз выступить перед публикой и этим завершить свою многолетнюю трудовую деятельность. Кажымукан организовывает цирк-шапито и выступает перед зрителями, дабы собрать средства на помощь советским воинам.

Последнее выступление борец провёл в 1944 году в районах Южно-Казахстанской области. А на собранные деньги в сумме 100 тысяч рублей он просит подарить от его имени Советской армии самолёт, который будет назван в честь еще одного легендарного казаха Амангельды Иманова.

Кажымукан Мунайтпасов скончался в 1948 году в районе Ордабасы Туркестанской области. Его потомки сейчас проживают в Туркестанской и Акмолинской областях.

По приведенным сведениям ученого, профессора Ауелбека Коныратбаева Кажымукан Мунайтпасов был действительно крепкого, богатырского телосложения: вес – 174 кг, рост – 195 см, обхват груди – 146 см, обхват икр – 49 см, обхват шеи – 56 см, размер головы – 65 см, длина среднего пальца – 14 см, толщина среднего пальца – 10 см, размер обуви – 54.

Имя Мунайтпасова носит улица и школа-интернат спортивного профиля в Алма-Ате, его честь названа одна из улиц в Нур-Султане и центральный стадион Нур-Султана, рядом с которым 15 июня 2005 года был открыт футбольный сквер. А еще его имя носит и центральный стадион Шымкента, рядом с которым установлен памятник борцу.

В Туркестанской области в честь балуана установлены 7 памятников. В 2019 году еще один памятник был установлен в Степногорске в Акмолинской области. О нём были сняты документальный фильм «Его звали Хаджи-Мукан» (1978) и художественный фильм «Знай наших!» (1985) с участием Алеухана Бекбулатова, Дмитрия Золотухина, Георгия Мартиросяна, Сослана Андиева, Алексея Ванина, Александра Панкратова-Чёрного, Льва Золотухина.

Кажымукану посвящена книга Калмакана Абдукадырова «Қажымұқан» («Жалын», Алма-Ата, 1981) и документальная повесть Алимкула Буркитбаева «Хаджи-Мукан» («Жалын», Алма-Ата, 1983). В память о Кажымукане был назван посёлок в Целиноградском районе.

Ежегодно проводятся традиционные состязания борцов Казахстана, посвященные его памяти.

А 10 февраля в здании Республиканской школы-интерната-колледжа олимпийского резерва имени К. Мунайтпасова состоялось торжественное мероприятие в честь празднования 150-летия легендарного казахского балуана Кажымукана Мунатпайсова, где был дан старт празднованию юбилея известного борца.