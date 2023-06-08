Сегодня есть существенный риск разъединения мира - Жозе Мануэль Баррозу

АСТАНА. КАЗИНФОРМ - Сегодня мы видим недостаток доверия в мире и я боюсь, что этот тренд будет продолжаться. Об этом заявил бывший президент Европейской комиссии и неисполнительный председатель Goldman Sachs International Жозе Мануэль Баррозу, выступая на панельной сессии Международного форума Астана, передает корреспондент МИА «Казинформ».

«Мне кажется, что сегодня есть существенный риск изоляции, разъединения мира. Из моего опыта мне кажется, что сейчас очень плохой момент для многосторонних отношений, для глобальных действий. Я здесь имею ввиду не только ООН, посмотрите, например, на большую двадцатку», - сказал Жозе Мануэль Баррозу.

Эксперт напомнил, что большая двадцатка была создана по инициативе Евросоюза.

«Когда мы вели переговоры с тогда Президентом Джорджем Бушем в Кэмп-Дэвиде и он говорил, на тот момент была большая восьмерка, куда входила Россия, и он тогда сказал, что большой восьмерки уже недостаточно, нам нужна более широкая группа, которая будет реагировать на всемирный финансовый кризис, будет бороться с протекционизмом в направлении которого шел мир и нужна, как минимум, большая двадцатка. Тогда уровень сотрудничества между Европой, Китаем и многими другими был гораздо лучше. Сегодня я такой ситуации не наблюдаю. Сегодня мы видим недостаток доверия и, я боюсь, что этот тренд будет продолжаться. Я надеюсь, что это пророчество не сбудется. Но мы сейчас уже переживаем эту тенденцию, мне кажется, ситуация будет становится еще хуже в ближайшем обозримом будущем», - добавил Жозе Мануэль Баррозу.