Сегодня день рождения основоположника казахской лингвистики и литературоведения Ахмета Байтурсынова

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ – Сегодня День рождения государственного деятеля, ученого, просветителя, поэта, публициста, реформатора национальной письменности, основоположника казахской лингвистики и литературоведения Ахмета Байтурсынова, передает корреспондент МИА «Казинформ».

Ученый родился 5 сентября 1872 года в ауле Акколь Жангельдинского района Костанайской области.

Первоначальное образование мальчик получил в родном ауле у мулл. Затем в 1886 году поступил в Тургайское училище, а после его окончания в 1891-м пошел учиться в учительскую семинарию просветителя Ибрая Алтынсарина в Оренбурге. Сразу после окончания семинарии в 1895 году Ахмет Байтурсынов стал работать учителем.

В частности, в 1895—1909 работал учителем в русско-казахских школах гг. Актобе и Костанай, заведовал городским училищем в Каркаралы.

Политическая деятельность Байтурсынова начинается с 1905. Он один из авторов Каркаралинской петиции, под которой подписались 14 500 человек. В ней поднимались вопросы местного управления, суда; изменения системы народного образования; свободы совести и вероисповедания; выпуска газет, открытия типографий; принятия новых законов.

1 июля 1909 Байтурсынов арестован и посажен в Семипалатинскую тюрьму по обвинению в распространении идеи автономного самоуправления, разжигании национальной вражды между русскими и казахами. Царскими властями принимается решение о его выселении из Казахстана.

С 9 марта 1910 вплоть до конца 1917 Байтурсынов живет в Оренбурге. Вместе с А. Бокейхановым, М. Дулатовым Байтурсынов издавал первую общенациональную газету «Қазақ», которая выступала против передачи русским крестьянам-переселенцам лучших земель, предостерегла от поспешного перехода кочевых аулов к оседлости, знакомила с методами ведения земледелия и животноводства, призывала к единению народа и активной политической борьбе, повышению грамотности и культурного уровня.

В январе 1916 Байтурсынов — участник заседания мусульманской фракции Госдумы. Свою точку зрения на отношение народа к Феврале и Октябре революциям Байтурсынов сформулировал так: «Насколько казахам была понятна Февральская революция, настолько Октябрьская оказалась ими непонятой. Первой казахи вняли дословно и восприняли с радостью, потому что она избавила их от эксплуатации и угнетения царских властей, в них укрепилась давняя мечта о самоуправлении». Осторожное отношение казахов к Октябрьской революции Байтурсынов объяснял отсутствием в обществе капиталистических отношений и соответствующих классовых слоев общества. Байтурсынов, Бокейханов и Дулатов — создатели партии «Алаш» и правительства Алашорды, «отцы» казахской национальной государственной идеи.

В марте 1919 Байтурсынов направлен в Москву для переговоров с Советским правительством. В июле того же года назначен заместителем председателя Совнаркома.

В 1920 Байтурсынов написал письма В.И. Ленину, где подверг резкой критике первые шаги Советской власти в Казахстане. В качестве члена Казревкома принял активное участие в установлении границ между Казахстаном и Россией.

В апреле 1920 Байтурсынов подал заявление о вступлении в РКП (б), но в 1921 вышел из партии из-за разногласий с большевиками. В 1920—1921 — нарком образования КазАССР. В 1922—1925 возглавлял научно-литературную комиссию Наркомпроса Казахстана. Наряду с государственной службой Байтурсынов занимался педагогической деятельностью: в 1921—1928 преподавал казахский язык и литературу, историю культуры в институтах народного просвещения.

2 июня 1929 в Алматы вместе с другими членами Алашорды Байтурсынов был арестован и переправлен в московскую Бутырскую тюрьму. 4 апреля 1930 ему предъявлено обвинение в контрреволюционной деятельности, подготовке вооруженного восстания в Казахской степи. Байтурсынова приговорили к расстрелу.

В феврале 1931 приговор был заменен на 10 лет лагерей, в ноябре 1932 — на трехлетнюю ссылку в Архангельск.

В 1934 Байтурсынов досрочно освобожден и возвратился в Алматы.

8 октября 1937 вновь подвергся аресту. Находясь в заключении, на вопрос следователей ответил: «Мой идеал — по возможности выше поднять благосостояние, культуру казахского народа, а так как это благое дело находится на стадии начинания, я преклоню голову перед той властью, которая удовлетворит мое желание».

8 декабря 1938 Байтурсынов был расстрелян.

Ахмет Батурсыеов является автором ряда книг.

Первая его книга «Қырық мысал» («Сорок басен») вышла в 1909. В ней автор бичует колонизаторскую политику России, произвол, насилие властей. Взяв за основу традиционные сюжеты басен Эзопа, Лафонтена, Крылова и Абая, создал ряд оригинальных произведений, в которых жанр басни обрел национальные черты. Гражданская идея-мечта Байтурсынова выражена в книге «Маса» («Комар», 1911) — приобщать народ к знаниям и трудолюбию, способствовать развитию искусства, повышению культуры. Поэт призывает избавиться от невежества, равнодушия и халатности. Продолжая и развивая просветительские и критические традиции Абая, Байтурсынов поднял казахскую литературу на новый уровень.

Статья «Главный казахский поэт» — одна из первых исследовательских работ Байтурсынова в области национального литературоведения. В ней рассматриваются историческая миссия Абая, самобытность и духовное богатство наследия поэта, раскрывается значение его произведений. Исследования и научные выводы Байтурсынова о художественном мастерстве Абая нашли свое отражение и развитие в казахском литературоведении.

«Әдебиет танытқыш» (1926) — первый фундамент научно-теоретического труда на казахском языке, в котором дано точное определение истории, теории и критики литературы, методологии, приведена в систему казахская литературоведческая наука. В национальном литературоведении Байтурсынов сформулировал новые понятия, термины, категории, например, такие как: искусство слова, произведение, устная литература, стихотворение-размышление, иносказание, эпитет, переосмысление, олицетворение, гипербола, метафора, метонимия, ирония и другие. Байтурсынов изучал литературное наследие, устное народное творчество и издал отдельную книгу, куда вошли оригинальное художественное произведение — сказание «Ер Сайын» (1923) и сборник «23 жоқтау» (плачи, поминальные обрядовые песни) (1926). Байтурсынов — основоположник казахской профессиональной журналистики. Развивая идеи Абая о демократичном обустройстве общества, газета «Қазақ» пробуждала национальное самосознание, поднимала вопросы социального-политического характера, образования, просвещения и быта нас. Байтурсынов — автор и реформатор нового алфавита, который на основе арабской графики был адаптирован к казахскому языку и стал значительным научно-культурным достижением в развитии казахской письменности.

«Оқу құралы» («Учебное пособие», 1912) — один из первых букварей, написанных на казахском языке; до 1925 несколько раз переиздавался. «Тiл — құрал» — первое учебное пособие по казахскому языку, в котором дано определение лингвистическим понятиям, а также исследована и систематизирована языковая структура.