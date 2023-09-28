Сегодня день рождения Мухтара Ауэзова

28 сентября исполняется 126 лет со дня рождения известного казахского писателя Мухтара Ауэзова. В Семее в литературно-мемориальном музее Абая открылась выставка «Әуезов әлемі — бейнелеу өнерінде», посвященная Дню рождения Мухтара Ауэзова, передает корреспондент МИА «Казинформ».

На выставке представлено свыше 40 графических и живописных работ. Это портреты писателя и работы, написанные по его произведениям. Все представленные экспонаты из фондов музея. На выставке представлены работы таких художников, как Г. Исмаилова, Н.Утепбаев, Евгений Сидоркин, И.Исабаев, Мурумбаев, Г. Макаров, К.Шаяхметов, М.Кисамединов, Е. Мурумбаев, М.Алиакпаров. Выставка будет открыта для посетителей до конца октября.

Фото: Руслан Шакабаев/ МИА «Казинформ»

— Сегодня здесь представлены графические работы местного художника Нурбулана Утепбаева. Это портреты Мухтара Ауэзова. Можно увидеть произведения Е. Сидоркина по роману «Путь Абая», которые выполнены по технике линогравюра, а также работа Е. Мурумбаева «Серый лютый», — рассказали в музее.

Фото: Руслан Шакабаев/ МИА «Казинформ»

Мухтар Ауэзов родился в семье ходжей в 1897 году в местности Аяккараган. Детство его прошло в урочище Борили. Зимовка располагается в 82-х километрах от Семея. Сейчас там находится дом-музей Мухтара Ауэзова.

Фото: Гульмира Байзакова/ МИА «Казинформ»

Дед Мухтара — друг Абая Ауэз обучал Мухтара грамоте и народной словесности. В шесть лет он знал наизусть и читал стихи Абая. Семья была очень религиозной, очеь много внимания уделяли образованию, культуре.

Фото: Гульмира Байзакова/ МИА «Казинформ»

В 1908 году Мухтара отправили учится в медресе Камалиддина в Семипалатинске, а откуда он перешел на подготовительные курсы русской школы.

В 1909 году умирает отец писателя — Омархан, и Мухтар возвращается в родной аул, а в 1910 году его вновь отправляют в Семипалатинск, где он поступает в пятиклассную русскую школу.

После Мухтар учится в педагогическом училище, сейчас это педагогический колледж имени Мухтара Ауэзова. В августе 1913 года в Семипалатинске была сформирована первая футбольная команда «Ярыш». Молодой Мухтар активно принимает участие в во всех спортивных соревнованиях и становится полузащитником футбольной команды.

В июне 1917 года в местности Ойкудык была поставлена пьеса М.Ауезова «Енлик-Кебек». Это была первая театральная постановка в истории Казахстана.

В феврале 1920 году М.Ауэзов становится заведующим отделением и назначается официальным издателем газеты «Қазақ тілі». С ноября 1920 года по май 1921 года он стал председателем казахского отделения Семипалатинского облисполкома и областного суда. В этот же период в городе была сформирована драматическая труппа «Ес Аймак», которая поставила такие пьесы М.Ауэзова, как «Ел агасы», «Енлик-Кебек», «Байбише-токал» и «Карагоз».

Осенью 1922 году М. Ауэзов поступил слушателем в Среднеазиатский государственный университет в Ташкенте, где продолжил заниматься творческой деятельностью, опубликовал серию своих рассказов.

В 1923 году он перевелся на кафедру языка и литературы факультета социальных наук Ленинградского государственного университета. Во время учебы в Ленинграде он женился на Валентине Николаевне Кузьминой.

В 1926 году Казахский драматический театр открылся спектаклем «Енлик-Кебек», а первый казахский музыкальный театр — драмой «Айман-Шолпан». Постановка «Айман-Шолпан» стала одним из классических произведений казахского театра.

В 1920-30 годах Мухтар Ауэзов написал более двадцати пьес, рассказов и повестей. Но последние 20 лет своей жизни он посвятил написанию романа о великом казахском мыслителе Абае. В 1936 году в газете «Казахская литература» был опубликован рассказ «Песня Татьяны». Это произведение стало первой ласточкой в его любимой темы об Абае, создавшей в будущем целую эпоху в творчестве М. Ауэзова.

Создание романов «Абай» и «Путь Абая» — мое любимое занятие во всей моей творческой жизни, — писал тогда М. Ауэзов.

М. Ауэзов написал двухтомный роман «Абай». За первый роман «Абай» писатель был удостоен Государственной премии СССР в 1949 году, а после выхода в свет 4-томного романа-эпопеи «Путь Абая» М. Ауэзов стал лауреатом Ленинской премии в 1959 году.

Фото: акимат Семея

Могила родителей Мухтара Ауезова находится в селе Борили, недалеко от дома-музея.

Фото: Гульмира Байзакова/ МИА «Казинформ»

Зимовка династии не менялась вплоть до 1976 года. В советское время там располагалась библиотека. Накануне 90-летнего юбилея М. Ауэзова зимовка была отремонтирована, и там в 1987 году открылся музей писателя. К 100-летнему юбилею М.Ауэзова здание дома-музея было отреставрировано. Сейчас экспозиция расположилась в 10 комнатах.

Также в Алматы находится Литературно-мемориальный музей Ауэзова, который был открыт 28 ноября 1963 года. В том же доме, который писатель построил по своему плану, он жил последние 10 лет своей жизни.

Фото: акимат Алматы

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