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    00:30, 10 Январь 2022 | GMT +6

    Сегодня День общенационального траура в Казахстане

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    НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ – Сегодня, 10 января, объявлен Днем общенационального траура в Казахстане, передает корреспондент МИА «Казинформ».

    Отметим, что в связи с многочисленными человеческими жертвами в результате трагических событий в ряде регионов страны Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев принял решение объявить 10 января 2022 года днем общенационального траура.

    Сегодня в Казахстане приспустят все государственные флаги. В этот день мы отдаем дань памяти и уважения мирным жителям и сотрудникам правоохранительных органов, военнослужащим, погибших в ходе массовых беспорядков в стране.

    Искренние соболезнования семьям и близким погибших от рук террористов выразил Глава государства Касым-Жомарт Токаев.

    Президент сказал, что нет никаких сомнений в том, что мы быстро преодолеем эту черную полосу в нашей истории. Главное – не допустить повторения таких событий в будущем.

    «Мною создана специальная межведомственная группа, которая займется поиском и задержанием бандитов и террористов», - сказал Касым-Жомарт Токаев в своем обращении народу Казахстана.

    Президент пообещал соотечественникам, что все эти лица будут привлечены к строжайшей уголовной ответственности.

    «Всех казахстанцев прошу соблюдать осторожность и бдительность. Сообщайте о любой подозрительной активности сомнительных лиц органам правопорядка и на горячие линии», - призвал Глава государства.

    Напомним, 8 января родные и близкие проводили в последний путь двух гвардейцев, погибших при исполнении служебного задания во время массовых беспорядков в Талдыкоргане и Кызылорде. Рядовой Кайсаров Мадияр Оразалыулы погиб в ходе обеспечения безопасности во время массовых беспорядков в Кызылорде. Рядовой Аманов Айбат Ерболулы также скончался во время исполнения служебного долга.

    В Министерстве внутренних дел РК также опубликовали имена пяти полицейских, погибших при исполнении во время массовых беспорядков:

    капитан полиции Сланбеков Рахат Нұрбайұлы (Тараз);

    старшина полиции Қамбетов Ринат Талғатұлы (Алматы);

    сержант полиции Асылханов Әлен Мұхитұлы (Алматы);

    прапорщик Ержанов Ербол Тілеубекұлы (Алматы);

    младший сержант Алмасов Нұрболсын Ғаниұлы (Жамбылская область).

    В Комитете национальной безопасности РК также сообщили о погибших сотрудниках:

    1. Начальник кафедры Пограничной академии КНБ РК Андрей Кабдинов;

    2. Начальник отдела Антитеррористического центра ДКНБ по Жамбылской области Дастан Адильбай;

    3. Старший офицер Пограничной академии КНБ РК Жандос Жагалбаев;

    4. Младший оперуполномоченный ОВКР по частям СВО Адиль Нуркенов;

    5. Курсант Пограничной академии КНБ РК Жайык Адылкан;

    6. Курсант Пограничной академии КНБ РК Меирхан Битим;

    7. Курсант Пограничной академии КНБ РК Даулет Жупарбеков.

    9 января т.г. Глава государства Касым-Жомарт Токаев подписал Указ о награждении погибших военнослужащих и полицейских.

    По последним данным Министерства внутренних дел РК, по всему Казахстану задержано 5 135 человек. По всем фактам применения насилия в отношении представители власти, хулиганства, убийств, а также разбойных нападениях и краж начато 125 досудебных расследований.

    В Казахстане с 5 по 19 января т.г. действует режим чрезвычайного положения.




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