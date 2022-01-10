Сегодня День общенационального траура в Казахстане

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ – Сегодня, 10 января, объявлен Днем общенационального траура в Казахстане, передает корреспондент МИА «Казинформ».

Отметим, что в связи с многочисленными человеческими жертвами в результате трагических событий в ряде регионов страны Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев принял решение объявить 10 января 2022 года днем общенационального траура.

Сегодня в Казахстане приспустят все государственные флаги. В этот день мы отдаем дань памяти и уважения мирным жителям и сотрудникам правоохранительных органов, военнослужащим, погибших в ходе массовых беспорядков в стране.

Искренние соболезнования семьям и близким погибших от рук террористов выразил Глава государства Касым-Жомарт Токаев.

Президент сказал, что нет никаких сомнений в том, что мы быстро преодолеем эту черную полосу в нашей истории. Главное – не допустить повторения таких событий в будущем.

«Мною создана специальная межведомственная группа, которая займется поиском и задержанием бандитов и террористов», - сказал Касым-Жомарт Токаев в своем обращении народу Казахстана.

Президент пообещал соотечественникам, что все эти лица будут привлечены к строжайшей уголовной ответственности.

«Всех казахстанцев прошу соблюдать осторожность и бдительность. Сообщайте о любой подозрительной активности сомнительных лиц органам правопорядка и на горячие линии», - призвал Глава государства.

Напомним, 8 января родные и близкие проводили в последний путь двух гвардейцев, погибших при исполнении служебного задания во время массовых беспорядков в Талдыкоргане и Кызылорде. Рядовой Кайсаров Мадияр Оразалыулы погиб в ходе обеспечения безопасности во время массовых беспорядков в Кызылорде. Рядовой Аманов Айбат Ерболулы также скончался во время исполнения служебного долга.

В Министерстве внутренних дел РК также опубликовали имена пяти полицейских, погибших при исполнении во время массовых беспорядков:

капитан полиции Сланбеков Рахат Нұрбайұлы (Тараз);

старшина полиции Қамбетов Ринат Талғатұлы (Алматы);

сержант полиции Асылханов Әлен Мұхитұлы (Алматы);

прапорщик Ержанов Ербол Тілеубекұлы (Алматы);

младший сержант Алмасов Нұрболсын Ғаниұлы (Жамбылская область).

В Комитете национальной безопасности РК также сообщили о погибших сотрудниках:

1. Начальник кафедры Пограничной академии КНБ РК Андрей Кабдинов;

2. Начальник отдела Антитеррористического центра ДКНБ по Жамбылской области Дастан Адильбай;

3. Старший офицер Пограничной академии КНБ РК Жандос Жагалбаев;

4. Младший оперуполномоченный ОВКР по частям СВО Адиль Нуркенов;

5. Курсант Пограничной академии КНБ РК Жайык Адылкан;

6. Курсант Пограничной академии КНБ РК Меирхан Битим;

7. Курсант Пограничной академии КНБ РК Даулет Жупарбеков.

9 января т.г. Глава государства Касым-Жомарт Токаев подписал Указ о награждении погибших военнослужащих и полицейских.

По последним данным Министерства внутренних дел РК, по всему Казахстану задержано 5 135 человек. По всем фактам применения насилия в отношении представители власти, хулиганства, убийств, а также разбойных нападениях и краж начато 125 досудебных расследований.

В Казахстане с 5 по 19 января т.г. действует режим чрезвычайного положения.



