Сегодня «Астану» ждет ответный матч Лиги Чемпионов с «Мидтьюлландом»

АСТАНА. КАЗИНФОРМ - Сегодня в датском Хернинге пройдет ответный матч второго квалификационного раунда Лиги Чемпионов УЕФА, в котором «Мидтьюлланд» сыграет со столичной «Астаной», передает МИА «Казинформ» со ссылкой на sports.kz.

Эту встречу зрители смогут увидеть в прямом эфире телеканала «Qazsport». Трансляция начнется в 23:00 по времени Астаны.

Напомним, что в первой встрече в Астане подопечные Романа Григорчука взяли верх над датской командой со счетом 2:1. Среди игроков казахстанской дружины дубль на свой счет записал венгерский полузащитник Ласло Кляйнхайслер.

Между тем, вице-капитан «Астаны» Дмитрий Шомко поделился с журналистами своими ожиданиями от ответного матча Лиги Чемпионов против «Мидтьюлланда», сообщает СИА «SPORTINFORM» со ссылкой на официальный сайт клуба.

«Мы хорошо готовы к матчу и выложимся на 100%, чтобы добиться результата. Понимаем, что это матч Лиги Чемпионов - турнир, в котором легких игр не бывает», - отметил футболист.

Команду пополнил целый ряд новых футболистов.

«У нас со всеми хорошие отношения, новые футболисты понимают задачи, которые перед ними ставятся и тот футбол, который от них требует тренер. В принципе у нас в команде нет проблем в общении, понятно, что кто-то прибыл не в идеальной форме, но они с каждым днем становятся сильнее, делая сильнее команду», - прокомментировал Д. Шомко.