Сегодня Акорда приняла юных гостей

В Международный день защиты детей – 1 июня с познавательной экскурсией в резиденции Президента «Акорда» побывал 81 учащийся, передает агентство Kazinform со ссылкой на пресс-службу Акорды.

Дети, добившиеся отличных успехов в учебе, творчестве и спорте, активисты и волонтеры, победители международных и республиканских олимпиад из всех регионов Казахстана были поощрены этой поездкой. В этом году Акорду также посетили ребята из пострадавших от паводков регионов страны.

Фото: Акорда

В ходе экскурсии дети узнали интересные факты, связанные с рабочим распорядком Президента страны, его резиденцией «Акорда» и окружающим ее садом. Экскурсия дала возможность детям познакомиться с исторической ролью столицы и уникальным архитектурным ансамблем – резиденцией Президента Республики Казахстан.

Фото: Акорда

Помимо этого, в рамках двухдневной программы мероприятий дети посетят достопримечательности столицы, такие как Президентский центр, Национальный музей, павильон «Нұр-Әлем», где смогут ознакомиться с богатым культурным и историческим наследием страны.

Фото: Акорда

Фото: Акорда

Фото: Акорда

В ходе встречи дети рассказали о своих достижениях и планах на будущее. Также учащиеся получили памятные подарки от имени Главы государства.

Фото: Акорда

Фото: Акорда

Фото: Акорда

Это событие стало важным шагом в поддержке талантливых детей и создании условий для их дальнейшего развития.

Фото: Акорда

Президентская резиденция «Акорда» открыла свои двери, чтобы вдохновить новое поколение на достижение высоких целей и продолжение активного участия в культурной и общественной жизни Казахстана.