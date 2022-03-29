Седельные тягачи экологического класса ЕВРО-5 освободят от первичной регистрации

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ – Почти в два раза планируют увеличить перевозочный автопарк в Казахстане. Об этом сообщил министр индустрии и инфраструктурного развития РК Каирбек Ускенбаев, передает корреспондент МИА «Казинформ».

«В целях повышения конкурентоспособности отечественных перевозчиков нами проводится работа по увеличению численности автопарка с 7615 единиц до 15 тысяч единиц к 2025 году. Для этих целей в период с 2023 по 2028 годы седельные тягачи экологического класса ЕВРО-5 будут освобождены от первичной регистрации», - сказал Каирбек Ускенбаев на заседании Правительства.

Также данный вид транспорта с массой от 12 до 50 тонн буден освобожден от утилизационного сбора.

«Указанные меры позволят сэкономить отечественным предпринимателям при приобретении седельных тягачей до 4,27 млн тенге. Прогнозный объем транзитных автоперевозок к 2025 году увеличится до 3,5 млн тонн», - заключил глава МИИР.

