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Седьмую ярмарку кюев провели в Астане

Редактор:  
Ринат Дусумов
3 Июля 2023, 22:22
Седьмую ярмарку кюев провели в Астане Фото: gov.kz

АСТАНА. КАЗИНФОРМ - У памятника Дины Нурпеисовой в Астане в седьмой раз собрались домбристы всех возрастов на ярмарку кюев, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на официальный сайт акимата столицы.

На ярмарку пришли поучаствовать как опытные и известные домбристы, так и начинающие перспективные музыканты.

«Ярмарку кюев проводим уже в седьмой раз. Главная наша цель – приобщение молодежи к народному искусству, воспитание патриотических чувств», – сказал руководитель республиканского фонда «Күй анасы» Толеген Куанышев.

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Послушать звучание домбры и народных кюев собралось немало ценителей музыки и просто прохожих.

«Я спешила домой и вдруг услышала великолепную игру на домбре. Знаете, в народе говорят: «Всевышний вложил в душу каждого казаха частицу кюя с момента его рождения». Полностью согласна с данным высказыванием. Действительно, наша земля богата талантами. Сегодняшний праздник музыки тому подтверждение», – поделилась впечатлениями астанчанка Мадина Сабитова.

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