29 Мая 2022 20:10

Седьмой обратившийся за медпомощью с отравлением мужчина скончался в Павлодаре

ПАВЛОДАР. КАЗИНФОРМ - Все семеро сельчан, отравившихся жидкостью неизвестного происхождения, скончались. Двое из них в тяжелом состоянии попали в больницу, однако спасти мужчин не удалось, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на pavlodarnews.kz.

Вчера, 28 мая 48-летнего мужчину перевезли из Иртышской районной больницы в областной центр. Как сообщили в региональном управлении здравоохранения, он был госпитализирован в реанимацию больницы №3 города Павлодара.

- Пациент 1974 года рождения, - уточнили в ведомстве. - Его состояние оценивалось как крайне тяжелое. К сожалению, спасти мужчину не удалось.

Как сообщалось ранее, остальные три гражданина скончались дома. Из четверых доставленных в больницу Иртышского района 1 пострадавший умер в приемном покое, 1 скончался в реанимации. Еще один мужчина 1980 года рождения находился под ИВЛ в Иртышской районной больнице, но позднее и он скончался .

Как сообщалось ранее, все умершие не имели внешних признаков насильственной смерти. Полиция установила, что все погибшие ранее употребляли жидкость неизвестного происхождения, которая хранилась у жителя Иртышска в одной емкости. Емкость изъята, назначена экспертиза остатков жидкости. По результатам исследования будет установлена причина смерти.