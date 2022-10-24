Jibek Joly Телерадиокомпания Президента Казахстана
Главная  >
  Новости  >
  Вооруженные силы

Седьмой контингент казахстанских миротворцев вернулся из Ливана

Редактор:  
Жанара Мухамедиярова
24 Октября 2022, 15:45
Седьмой контингент казахстанских миротворцев вернулся из Ливана

АСТАНА. КАЗИНФОРМ - Седьмой миротворческий контингент Вооруженных сил Республики Казахстан завершил участие в миссии «Временные силы ООН в Ливане», передает МИА «Казинформ» со ссылкой на пресс-службу Министерства обороны РК.

В течение полугода казахстанские военнослужащие выполняли пешее и мобильное патрулирование, участвовали в организации работы блокпостов, охране баз и в ежедневной боевой подготовке личного состава, не задействованного в проведении операций.

photo

– Шесть месяцев пролетели быстро. Основательное обучение в Центре миротворческой подготовки помогло нам легко адаптироваться к новым условиям и достойно справляться с поставленными задачами. Морально-психологическое состояние военнослужащих на высоком уровне, они готовы к выполнению задач по месту службы, – сказал по прибытии в Алматы командир группы капитан Марат Абдраманов.

photo

На смену им в составе восьмого миротворческого контингента отправились казахстанские военнослужащие, которые будут выполнять задачи в составе индийского миротворческого батальона в секторе «Восток».

Напомним, что совместное развертывание казахстанского контингента в составе миротворческого контингента Вооруженных сил Республики Индия в миссии ООН в Ливане осуществляется с октября 2018 года.

photo


Фото : gov.kz

Армия   Ближний Восток   Минобороны РК   Вооруженные силы  
Лента новостей
Читайте также
Новости партнеров
Популярно
Арест от 7 до 12 лет грозит захватившему заложников в Kaspi Bank в Астане
Арест от 7 до 12 лет грозит захватившему заложников в Kaspi Bank в Астане
Сухостой горит на Кургальжинском шоссе под Астаной
Сухостой горит на Кургальжинском шоссе под Астаной
Что известно о задержанном захватчике заложников в столичном отделении банка
Что известно о задержанном захватчике заложников в столичном отделении банка
Шторм ожидается на большей части Казахстана
Шторм ожидается на большей части Казахстана
Долги Риддерской ТЭЦ составляют около 3,3 млрд тенге
Долги Риддерской ТЭЦ составляют около 3,3 млрд тенге
В Казахстане задержаны преступные группы за регистрацию авто по поддельным документам
В Казахстане задержаны преступные группы за регистрацию авто по поддельным документам
Убийство казахстанской журналистки в Грузии прокомментировали в МИД РК
Убийство казахстанской журналистки в Грузии прокомментировали в МИД РК
Восемь икон в человеческий рост передали акмолинские осужденные православной церкви
Восемь икон в человеческий рост передали акмолинские осужденные православной церкви
Ситуация по сахару остается критичной – мажилисмен
Ситуация по сахару остается критичной – мажилисмен