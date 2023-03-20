«Седьмой канал» обновил концепцию вещания в новом телесезоне

АСТАНА. КАЗИНФОМ – Казахстанский телеканал «Седьмой канал» открывает телевизионный сезон обновленной концепцией вещания, передает корреспондент МИА «Казинформ».

Трансформация затронула как контент, так и визуальные решения. Канал произвел ребрендинг, изменил оформление эфира, сетку вещания и логотип,

«Мы находимся в процессе креативной трансформации и одним из наших фокусов станет увлекательный контент для современного зрителя всех возрастов. Наш слоган «Для тебя», каждый найдет на нашем канале интересное именно для себя», - сказала генеральный директор «Седьмого канала» Ания Байораз.

Сегодня в 14:30 состоится премьера нового дневного шоу «Кыздар-ай». Его ведущими станут всеми любимые звезды казахстанского шоу-бизнеса – Жанар Айжанова и Аша Матай. В шоу будут подниматься важные темы, напрямую касающиеся жизни современной женщины. Ежедневно, с понедельника по пятницу, гости шоу будут рассказывать о своей жизни, личных трагедиях и больших победах, делиться опытом и получать важные советы от экспертов, принимать участие в интересных и веселых конкурсах и делиться со зрителями хорошим настроением и позитивом.

Другая новинка касается жизни казахстанских селебрити. Известная телеведущая Анна Данченко приглашает зрителя провести выходные в компании народных любимцев, звезд отечественного шоубиза, театра и кино. Каждую субботу и воскресенье в программах «Жұлдызды шаңырақта» и «Қызықты weekend» Анна проведет зрителей в те места, куда не попадают камеры официальных СМИ, – прямо домой к звездам. Мы увидим, где, как и чем они живут, узнаем об их хобби и любимой одежде и еде, но самое главное – их секреты.

Помимо проектов для женской аудитории, в ближайшее время в эфире 7 канала стартуют не имеющие аналогов еженедельные вечерние шоу на казахском и русском языке. Сценарные тайны пока не раскрываются, но оригинальность подачи и звездных ведущих креаторы 7 канала зрителям обещают.

Этой весной телеканал презентует эксклюзивные фильмы и сериалы производства Казахстана, Турции, России, Украины, Бразилии и США. Будут как уже известные и полюбившиеся сериалы, так и премьерные показы.