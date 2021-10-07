Седьмого октября отключат от подачи электроэнергии часть Атырау

АТЫРАУСКАЯ ОБЛАСТЬ. КАЗИНФОРМ - Часть города Атырау и пригородных посёлков седьмого октября отключат от подачи электроэнергии, передаёт корреспондент МИА «Казинформ».

Как сообщает единый контакт-центр «109», 7 октября 2021 года в связи с проведением плановых работ электрооборудования и линий электропередачи, будет произведено плановое отключение электроэнергии в части микрорайонов города Атырау и пригородных посёлках.

В 10:00 – 17:00 - Авангард 4 мкр. Д. 2,3,3А,3Г,4,7,18. ул. Сатпаева д. 3,3А,5,66.

В 09:00 - 17:30 – пос. Жұмыскер, Еркінқала, Балауса, Сарықамыс, Ракуша.

В 10:00 - 17:00 - ул. Махамбета 12, ул. Аманшина 17, ул. Грибоедова 2Б, 28.

В 10:00 - 18.00 - ул. Мөңкеұлы, ул. Кобданова, ул. Амандосова, ул. Караганды.