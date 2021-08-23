Сеанс кинотерапии провели в костанайской колонии строгого режима

КОСТАНАЙ. КАЗИНФОРМ - В колонии прошел сеанс под названием «Доброе, старое кино» для осуждённых, передаёт корреспондент МИА «Казинформ» со ссылкой на пресс-службу ДУИС по Костанайской области.

Как отмечают в ведомстве, главная цель таких мероприятий - осознание смыслов, ценностей, принципов жизни, а также развитие культуры восприятия, самоощущения и самоидентификации.

Стоит отметить, что подобные терапии находят положительный отклик у осужденных и пользуются большой популярностью.

«Кинотерапия как один из психокоррекционных методов, позитивно влияет на исправление осужденного. Просмотр фильма и обсуждение с другими людьми умножают его ценность и действуют как интегративное средство в терапии», - пояснили в ведомстве.

На показе была представлена старая добрая классика комедийного жанра. После просмотра осужденные поделились своими впечатлениями и обсудили наиболее интересные моменты из фильма.