РУ
Тренды:
телерадиокомплекс президента РК
  • kz
  • qz
  • ру
  • en
  • 中文
  • ўз
  • ق ز
    • В мире
    Происшествия
    Казахстан
    Политика
    Аналитика
    Экономика
    О нас
    Об Агентстве Контакты Реклама Партнеры Фотосайт Карта сайта Теги
    17:21, 01 Март 2021 | GMT +6

    Сдерживание тарифов – сколько средств сэкономили казахстанцы

    None
    None
    НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ – Заместитель Премьер-Министра РК Роман Скляр рассказал о мерах, которые принимает Правительство по сдерживанию роста тарифов, передает корреспондент МИА «Казинформ».

    «По итогам оптимизации расходов субъектов естественных монополий (СЕМ) и анализа исполнения тарифных смет и инвестиционных программ за 2018 год, с начала 2020 года сдержан рост тарифов для населения. При этом общая экономия средств населения составила порядка 27 млрд тенге. В рамках реализации поручений Главы государства выработаны системные меры по снижению размера оплаты населением коммунальных услуг на период действия чрезвычайного положения и карантина. В результате проведенной работы, с 1 апреля 2020 года тарифы для населения были снижены в среднем на 7,4% (водоотведение – на 9,3%, водоснабжение – на 8%, теплоснабжение – на 7,6%, электроснабжение – на 5%), экономия средств населения только за один месяц составила порядка 1 млрд тенге», - написал Роман Скляр в своем ответе на депутатский запрос.

    По его словам, ежегодно Комитетом по регулированию естественных монополий (КРЕМ) Министерства национальной экономики проводится анализ исполнения тарифных смет и инвестиционных программ СЕМ (подпункт 22 статьи 8 Закона «О естественных монополиях»).

    Так, в 2020 году по результатам анализа представленных отчетов СЕМ за неисполнение установленных тарифных смет и инвестиционных программ за 2019 год КРЕМ приняты меры по введению временных компенсирующих тарифов на сумму 14,5 млрд тенге (по услуге теплоснабжения – 4,95 млрд тенге, по услуге водоснабжения – 5,87 млрд тенге, по услуге водоотведения – 1,56 млрд тенге, по услуге передачи электрической энергии – 2,03 млрд тенге, по услуге транспортировки газа – 90 млн тенге).

    «Кроме того, КРЕМ приняты необходимые меры по сдерживанию роста тарифов для населения путем: сокращения неприоритетных мероприятий инвестиционных программ; снижения нагрузки для населения путем дифференциации тарифов по группам потребителей; переноса даты ввода в действие предельных уровней тарифов. Данные меры позволили не допустить рост тарифов для населения на коммунальные регулируемые услуги с 1 января 2021 года», - заключил Р. Скляр.


    Теги:
    Правительство Социальная поддержка Правительство РК Другие государственные органы Цены и тарифы Общество
    Сейчас читают
    Сегодня, 09:07
    Тимофей Емельянов и Сергей Емельянов завоевали «серебро» на Азиатских играх по гребле
    Сегодня, 09:00
    Дефицит сжиженного газа наблюдается в Жезказгане
    Сегодня, 08:48
    Мужчину, умышленно заразившего ВИЧ женщин, осудили в Темиртау
    Ещё больше новостей в нашем Телеграм-канале!