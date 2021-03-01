Сдерживание тарифов – сколько средств сэкономили казахстанцы

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ – Заместитель Премьер-Министра РК Роман Скляр рассказал о мерах, которые принимает Правительство по сдерживанию роста тарифов, передает корреспондент МИА «Казинформ».

«По итогам оптимизации расходов субъектов естественных монополий (СЕМ) и анализа исполнения тарифных смет и инвестиционных программ за 2018 год, с начала 2020 года сдержан рост тарифов для населения. При этом общая экономия средств населения составила порядка 27 млрд тенге. В рамках реализации поручений Главы государства выработаны системные меры по снижению размера оплаты населением коммунальных услуг на период действия чрезвычайного положения и карантина. В результате проведенной работы, с 1 апреля 2020 года тарифы для населения были снижены в среднем на 7,4% (водоотведение – на 9,3%, водоснабжение – на 8%, теплоснабжение – на 7,6%, электроснабжение – на 5%), экономия средств населения только за один месяц составила порядка 1 млрд тенге», - написал Роман Скляр в своем ответе на депутатский запрос.

По его словам, ежегодно Комитетом по регулированию естественных монополий (КРЕМ) Министерства национальной экономики проводится анализ исполнения тарифных смет и инвестиционных программ СЕМ (подпункт 22 статьи 8 Закона «О естественных монополиях»).

Так, в 2020 году по результатам анализа представленных отчетов СЕМ за неисполнение установленных тарифных смет и инвестиционных программ за 2019 год КРЕМ приняты меры по введению временных компенсирующих тарифов на сумму 14,5 млрд тенге (по услуге теплоснабжения – 4,95 млрд тенге, по услуге водоснабжения – 5,87 млрд тенге, по услуге водоотведения – 1,56 млрд тенге, по услуге передачи электрической энергии – 2,03 млрд тенге, по услуге транспортировки газа – 90 млн тенге).

«Кроме того, КРЕМ приняты необходимые меры по сдерживанию роста тарифов для населения путем: сокращения неприоритетных мероприятий инвестиционных программ; снижения нагрузки для населения путем дифференциации тарифов по группам потребителей; переноса даты ввода в действие предельных уровней тарифов. Данные меры позволили не допустить рост тарифов для населения на коммунальные регулируемые услуги с 1 января 2021 года», - заключил Р. Скляр.