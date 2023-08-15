Сдерживание роста цен остается приоритетной задачей для Правительства – Алихан Смаилов

АСТАНА. КАЗИНФОРМ - Негативное воздействие на экономику оказывает сложная геополитическая ситуация. Об этом заявил Премьер-Министр РК Алихан Смаилов на заседании Правительства, передает корреспондент МИА «Казинформ».

«Глава государства на расширенном заседании Правительства поручил обеспечить ежегодный экономический рост в среднесрочной перспективе на уровне 6%. Это особая задача. Международные экономисты прогнозируют снижение темпов роста мировой экономики до конца текущего года. Негативное воздействие на экономику оказывает сложная геополитическая ситуация», - сказал Алихан Смаилов.

В этой связи Глава Кабмина обратил внимание членов Правительства на несколько вопросов.

«Требуется принятие действенных системных мер для стимулирования экономического роста. Здесь нужно усилить работу по диверсификации экономики, дальнейшему развитию собственного производства, увеличению инвестиций, созданию новых рабочих мест», - отметил Алихан Смаилов.

Премьер подчеркнул, что все министры и акимы должны вести слаженную работу.

«Сдерживание роста цен остается приоритетной задачей для Правительства. Инфляция в стране поступательно замедляется с февраля текущего года. Благодаря принятым мерам нам удалось снизить ее на сегодня до 14% в годовом выражении. Вместе с тем, перед нами стоит задача к концу текущего года снизить уровень инфляции в 2 раза в сравнении с прошлым годом. Учитывая, что основной вклад в инфляцию продолжают вносить продовольственные товары, необходимо особое внимание обратить на своевременное принятие превентивных мер. Все необходимые инструменты для этого имеются. Они отражены в Комплексе мер по контролю и снижению уровня инфляции», - добавил Алихан Смаилов.

В связи с этим акимам регионов и профильным министерствам было поручено качественно исполнять все запланированные этим документом мероприятия.

«Важно обеспечить эффективную работу Региональных комиссий по выявлению посреднических схем по всей цепочке ценообразования товаров. Данный вопрос должен быть на постоянном контроле акиматов. Руководители регионов несут за это персональную ответственность», - заявил Алихан Смаилов.