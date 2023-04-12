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Сдержать фиксированные цены на продтовары пообещали в столичном акимате

Автор:  
Арайлым Мұрат
12 Апреля 2023, 13:09
Сдержать фиксированные цены на продтовары пообещали в столичном акимате

АСТАНА. КАЗИНФОРМ – В столичном акимате пообещали сдержать фиксированные цены на продовольственные товары на фоне повышения цен на бензин. Об этом заявил заместитель руководителя управления по инвестициям и развитию предпринимательства Астаны Максат Жанабаев, передает корреспондент МИА «Казинформ».

«На сегодняшний день ожидается повышение роста цен на бензин. Не скажется ли это на повышении стоимости продовольственных товаров?» - спросил журналист.

«Мы понимаем, что повышение стоимости ГСМ может повлечь за собой рост цен на СЗПТ. Для этого мы на сегодня принимаем необходимые меры. В целях обеспечения населения социальным продовольственным товаром на осеннее межсезонье в текущем месяце провели комиссию по рассмотрению заявок товаропроизводителей на поставку овощей. Мы уже одобрили две заявки на поставку овощей в период сентября 2023 по май 2024 года. Поэтому цены будут зафиксированы следующие: картофель по 125 тенге, морковь по 120 тенге, капуста по 115 тенге, рожки – 280 тенге», - прокомментировал Максат Жанабаев.

При этом, по его словам, в случае, если рыночная цена снизится ниже данной фиксируемой цены, стабилизационная цена на эти товары будут устанавливаться на 10% ниже рыночной.

Ранее заместитель руководителя управления по инвестициям и развитию предпринимательства Астаны Максат Жанабаев ответил, возможно ли снижение цены на хлеб в связи со снижением стоимости зерна.


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