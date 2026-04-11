    22:33, 10 Апрель 2026 | GMT +5

    Сделку на 100 миллионов тенге сорвали полицейские Алматинской области

    В Алматинской области пресечена попытка продажи токсичного металла — ртути, передает Kazinform.

    Полиция, форма
    Фото: МВД РК

    Ртуть — это единственный металл, который при нормальных условиях является тяжелой серебристо-белой жидкостью. Ртуть является высокотоксичным ядовитым химическим элементом, представляющим серьезную угрозу для жизни и здоровья человека. Ее пары могут вызывать тяжелые отравления, поражение нервной системы, а также накапливаться в организме и окружающей среде, нанося долгосрочный вред.

    Это обстоятельство не желал учитывать 28-летний житель Туркестанской области, который хотел продать ртуть в Алматинской области.

    Сотрудники управления по борьбе с организованной преступностью ДП Алматинской области пресекли сделку по незаконной продаже опасного химического вещества, предотвратив ее возможное использование в противоправных целях, не допустив более тяжкие последствия.

    — Оперативно-розыскные мероприятия проведены при координации областной прокуратуры совместно с ДКНБ по Алматинской области. В ходе спецоперации при попытке сбыта вещества на сумму 100 миллионов тенге задержан 28-летний житель Туркестанской области, который водворен в ИВС, — рассказал начальник ДП Алматинской области Мейрам Абикеев.

    На месте совершения сделки изъята залитая в стеклянную колбу ртуть, вес этого опасного металла, который пытался сбыть задержанный, составил три килограмма.

    — В настоящее время проводятся все необходимые следственные действия, направленные на всестороннее и объективное установление обстоятельств произошедшего, — дополнил полковник Абикеев.

    Ране стало известно о выдворении нелегалов из Алматинской области.

    Альберт Ахметов
