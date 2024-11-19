Сделки на $40 млрд заключили на авиасалоне AirshowChina
Cделки на сумму 285,6 млрд юаней (около $39,7 млрд) заключили на главном авиасалоне Китая - Airshow China-2024, проходившем в городе Чжухай на юге Китая, передает собственный корреспондент агентства Kazinform.
По данным организаторов, в Airshow China приняли участие свыше 1 тыс. компании из 47 стран и регионов. На авиасалоне представили более 260 самолетов, в их числе новые виды техники Военно-воздушных сил Народно-освободительной армии Китая (НОАК).
Широкое внимание также привлекли беспилотные летательные и беспилотные надводные аппараты, летающие автомобили и электрический летательный аппарат вертикального взлета и посадки (eVTOL).
В этом году Airshow China-2024 посетили почти 600 тыс. человек. Авиасалон стартовал 12 ноября и длился шесть дней.
Напомним, годовой объем производства электромобилей в Китае превысил 10-миллионный рубеж.