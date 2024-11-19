Сделки на $40 млрд заключили на авиасалоне AirshowChina

По данным организаторов, в Airshow China приняли участие свыше 1 тыс. компании из 47 стран и регионов. На авиасалоне представили более 260 самолетов, в их числе новые виды техники Военно-воздушных сил Народно-освободительной армии Китая (НОАК).

Широкое внимание также привлекли беспилотные летательные и беспилотные надводные аппараты, летающие автомобили и электрический летательный аппарат вертикального взлета и посадки (eVTOL).

В этом году Airshow China-2024 посетили почти 600 тыс. человек. Авиасалон стартовал 12 ноября и длился шесть дней.

Напомним, годовой объем производства электромобилей в Китае превысил 10-миллионный рубеж.