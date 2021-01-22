Jibek Joly Телерадиокомпания Президента Казахстана
Главная  >
  Новости  >
  Общество

Сделки между родственниками запрещены - «Отбасы банк» о снятии пенсионных на жилье

Автор:  
Акбота Кузекбай
22 Января 2021, 15:20
Сделки между родственниками запрещены - «Отбасы банк» о снятии пенсионных на жилье

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - Председатель правления АО «Жилищный строительный сберегательный банк «Отбасы банк» Ляззат Ибрагимова прокомментировала запрет на приобретение жилья у родственников при снятии части пенсионных накоплений, передает корреспондент МИА «Казинформ».

«Самое главное, что все операции будут проводиться безналичным путем, и для того чтобы предотвратить мнимые сделки, чтобы не было выведения денег, запрещены сделки между родственниками. То есть я не смогу приобрести жилище у своих родных братьев, сестер, родителей, бабушек или дедушек и так далее. Таким образом, в правилах достаточно подробно описывается весь механизм, в том числе и механизм процесса подачи заявок», - заявила Ляззат Ибрагимова в ходе онлайн-брифинга в СЦК.

Напомним, что 23 января 2021 года АО «Жилищный строительный сберегательный банк «Отбасы банк» - уполномоченный оператор по целевому использованию единовременных пенсионных выплат из Единого накопительного пенсионного фонда на цели улучшения жилищных условий и оплаты лечения - запускает онлайн-платформу для принятия заявок на использование пенсионных накоплений.

Ранее в Казахстане утвердили Правила единовременных пенсионных выплат для улучшения жилищных условий.


Напомним, 1 сентября 2020 года Президент РК Касым-Жомарт Токаев, выступая с ежегодным Посланием народу Казахстана отметил, что в 2021 году 700 тысяч вкладчиков ЕНПФ смогут использовать часть своих накоплений на приобретение жилья, лечения или для передачи в управление финансовым компаниям.

2 января 2021 года Главой государства подписан Закон Республики Казахстан «О внесении изменений и дополнений в некоторые законодательные акты Республики Казахстан по вопросам восстановления экономического роста».


ЕНПФ   Общество   Послание Президента РК-2020  
Лента новостей
Читайте также
Новости партнеров
Популярно
Еще несколько улиц закроют в Астане из-за ремонта
Еще несколько улиц закроют в Астане из-за ремонта
Чиновника подозревают в хищении более миллиарда тенге, выделенных на строительство дорог
Чиновника подозревают в хищении более миллиарда тенге, выделенных на строительство дорог
Провоз валюты на сумму свыше 2,5 млрд тенге предотвратил КНБ
Провоз валюты на сумму свыше 2,5 млрд тенге предотвратил КНБ
Расходы на миллиард тенге: АФМ допросит руководство «Қазақстан барысы» и проведет обыски
Расходы на миллиард тенге: АФМ допросит руководство «Қазақстан барысы» и проведет обыски
«Казахтелеком» навязывал свои услуги абонентам в Астане
«Казахтелеком» навязывал свои услуги абонентам в Астане
Жамбылским фермерам выделили бесплатные торговые места на алматинском рынке «Алтын орда»
Жамбылским фермерам выделили бесплатные торговые места на алматинском рынке «Алтын орда»
350 тысяч авто незаконно легализовала ОПГ в Астане
350 тысяч авто незаконно легализовала ОПГ в Астане
Глава КГА Талгат Ластаев получил новую должность
Глава КГА Талгат Ластаев получил новую должность
Таразские врачи помогли родить ребенка женщине с тяжелым диагнозом
Таразские врачи помогли родить ребенка женщине с тяжелым диагнозом