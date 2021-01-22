Сделки между родственниками запрещены - «Отбасы банк» о снятии пенсионных на жилье

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - Председатель правления АО «Жилищный строительный сберегательный банк «Отбасы банк» Ляззат Ибрагимова прокомментировала запрет на приобретение жилья у родственников при снятии части пенсионных накоплений, передает корреспондент МИА «Казинформ».

«Самое главное, что все операции будут проводиться безналичным путем, и для того чтобы предотвратить мнимые сделки, чтобы не было выведения денег, запрещены сделки между родственниками. То есть я не смогу приобрести жилище у своих родных братьев, сестер, родителей, бабушек или дедушек и так далее. Таким образом, в правилах достаточно подробно описывается весь механизм, в том числе и механизм процесса подачи заявок», - заявила Ляззат Ибрагимова в ходе онлайн-брифинга в СЦК.

Напомним, что 23 января 2021 года АО «Жилищный строительный сберегательный банк «Отбасы банк» - уполномоченный оператор по целевому использованию единовременных пенсионных выплат из Единого накопительного пенсионного фонда на цели улучшения жилищных условий и оплаты лечения - запускает онлайн-платформу для принятия заявок на использование пенсионных накоплений.

Ранее в Казахстане утвердили Правила единовременных пенсионных выплат для улучшения жилищных условий.





Напомним, 1 сентября 2020 года Президент РК Касым-Жомарт Токаев, выступая с ежегодным Посланием народу Казахстана отметил, что в 2021 году 700 тысяч вкладчиков ЕНПФ смогут использовать часть своих накоплений на приобретение жилья, лечения или для передачи в управление финансовым компаниям.

2 января 2021 года Главой государства подписан Закон Республики Казахстан «О внесении изменений и дополнений в некоторые законодательные акты Республики Казахстан по вопросам восстановления экономического роста».